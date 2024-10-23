Міноборони допустило до експлуатації наземний БпЛА "Тарган" вітчизняного виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Характеристики "Таргана"

Згідно з повідомленням Міноборони, "Тарган" має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.

В той же час сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.

Також повідомляється, що безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ український багі "Варан". Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів. Також до постачання допустили безпілотник вітчизняного виробництва під назвою "Чаклун".