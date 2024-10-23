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Міноборони допустило до експлуатації наземний БпЛА "Тарган" вітчизняного виробництва
Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Характеристики "Таргана"
Згідно з повідомленням Міноборони, "Тарган" має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.
В той же час сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Також повідомляється, що безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ український багі "Варан". Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів. Також до постачання допустили безпілотник вітчизняного виробництва під назвою "Чаклун".