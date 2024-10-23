Минобороны допустило к эксплуатации наземный БпЛА "Тарган" отечественного производства

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", разработанный украинскими инженерами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Характеристики "Таргана"

Согласно сообщению Минобороны, "Тарган" имеет небольшие размеры, что позволяет его транспортировать в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

Вместе с тем сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей он может транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение.

Также сообщается, что бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса и особенности конструкции позволяют двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние.

Напомним, недавно Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский баги "Варан". Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Также к поставке допустили беспилотник отечественного производства под названием "Колдун".

Ранее Delo.ua писало, что украинские оборонные инновации переживают всплеск развития в области именно тех роботов, которые должны выполнять работу пехотинца – дистанционно управляемые платформы с пулеметами или логистические эвакуаторы. Подробнее читайте в статье "Количество государственных грантов на разработки наземных беспилотников выросло в десятки раз. Когда работы заменят пехоту".