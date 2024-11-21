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В ВСУ создали первую школу подготовки операторов наземных беспилотников
На базе одного из учебных центров ВСУ создана первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов (БпНК). Сейчас уже проходит обучение будущих специалистов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что школа была создана в соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского.
Как проходит обучение
Согласно сообщению Генштаба, военнослужащие проходят подготовку на около 10 различных видов беспилотных наземных роботизированных комплексов – логистических, специальных и инженерных.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также идет работа над масштабированием проекта и его совершенствованием в направлении повышения эффективности подготовки и обеспечения надлежащей учебной и тренировочной базы.
По словам начальника Управления инновационной деятельности ВСУ полковника Виталия Добрянского, обучение операторов БпНК проходит по четко определенной программе с получением соответствующей военно-учетной специальности.
Для обеспечения надлежащего и качественного уровня подготовки созданы специализированные программные средства и используются тренировочные образцы БпНК.
Он отметил, что крайне важно, чтобы будущие специалисты обладали не только теоретическими знаниями, но и практическими умениями и навыками. Это все подкрепляется должным вниманием продолжительности процесса подготовки экипажей БпНК.
"Мы не должны ждать будущего, а обязаны уверенно шагать к нему. Одним из путей развития Вооруженных Сил Украины является поиск и внедрение инновационных решений в сфере подготовки операторов БпНК", — подытожил Добрянский.
Ранее Delo.ua писало, что украинские оборонные инновации переживают всплеск развития в области именно тех роботов, которые должны выполнять работу пехотинца – дистанционно управляемые платформы с пулеметами или логистические эвакуаторы. Подробнее читайте в статье "Количество государственных грантов на разработки наземных беспилотников выросло в десятки раз. Когда работы заменят пехоту".
Также сообщалось, что наземные беспилотные и роботизированные платформы и системы используются силами обороны Украины не только для эвакуации раненых бойцов и логистических задач, их применяют и для огневой поддержки. В настоящее время в части подразделений уже сформированы отдельные роты операторов, управляющих данной техникой.