Міноборони передало ЗСУ понад 1,2 млн дронів, ще 100 тис. надійдуть до кінця грудня

Міністерство оборони України продовжує активно постачати Сили оборони сучасними безпілотними літальними апаратами (дронами) для посилення обороноздатності та підвищення ефективності бойових операцій.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За 11 місяців 2024 року Збройні сили отримали понад 1,2 мільйона дронів різних типів, серед яких розвідувальні, ударні та FPV-дрони-камікадзе.

До ключових категорій дронів, переданих військовим, входять:

Розвідувальні мультироторні дрони – понад 40 000 одиниць, з них понад 12 000 здатні працювати вночі.

– понад 40 000 одиниць, з них понад 12 000 здатні працювати вночі. Розвідувальні дрони літакового типу – близько 5 000 одиниць, включаючи моделі Shark, ГОР і Фурія.

– близько 5 000 одиниць, включаючи моделі Shark, ГОР і Фурія. Ударні дрони глибинного ураження – понад 6 000 одиниць, зокрема Ан-196 "Лютий" і Firepoint.

– понад 6 000 одиниць, зокрема Ан-196 "Лютий" і Firepoint. Багаторазові ударні БпЛА – понад 2 000 одиниць, такі як Nemesis, Кажан і Вампір.

– понад 2 000 одиниць, такі як Nemesis, Кажан і Вампір. FPV-дрони багаторазового використання – понад 5 000 одиниць.

Окрім цього, Держспецзв'язок передав понад 1,1 мільйона FPV-дронів-камікадзе, замовлених Міністерством оборони для бойових підрозділів.

До кінця грудня 2024 року планується додатково передати ще 100 000 безпілотників, аби забезпечити фронт необхідними засобами для виконання завдань.

Масштабне постачання дронів підкреслює пріоритетність сучасних технологій у захисті країни та веденні війни в умовах сучасного поля бою.

Додамо, українські виробники вперше взяли участь у серії міжнародних тендерів коаліції дронів, що складалися з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями й стійким зв'язком, а також дронів-перехоплювачів.

Окрім цього, учасники з Brave1 з червня працювали над створенням українського аналога китайського БПЛА Mavic. Наразі вже 3 такі вітчизняні дрони використовують на фронті.