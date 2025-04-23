Минобороны разработало бронеодеяло для защиты военных на передовой

Министерство обороны разработало новое средство индивидуальной защиты для военных – бронеодеяло. В ответ на изменения в характере современных боевых действий это решение призвано обеспечить большую безопасность военнослужащих и отвечает новым требованиям к защите их жизни и здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба МИнобороны.

О бронеодеялах

Бронеодеяло обеспечивает высокий уровень противошаровой и противоосколочной защиты.

Она эффективно останавливает обломки, шары и другие способы поражения. Ее основой является мягкий баллистический элемент, изготовленный из эластичного многослойного материала, который помещен в герметичный водонепроницаемый чехол.

В развернутом виде размер баллистического пакета составляет 160 х 80 см, а вес – примерно 10 кг.

Поскольку конструкция бронеодеял предполагает удобную сборку в 3-4 слоя, то это позволяет использовать средство как мобильный щит, закрепив на руке или плече. Также ее можно легко транспортировать благодаря специальным плечевым лямкам, регулируемым по длине, отмечают в пресс-службе.

Бронеодеяло разработано для быстрого реагирования в условиях обстрелов или взрывов, позволяя оперативно закрывать оконные или дверные проемы, а также обеспечивать защиту дорогостоящего оборудования от обломков. Это не просто тент, а важное средство выживания, которое может быть решающим фактором в случае угрозы ранения или смерти, отмечают в Минобороны.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.