Міноборони розробило бронековдру для захисту військових на передовій

Міністерство оборони розробило новий засіб індивідуального захисту для військових – бронековдру. У відповідь на зміни в характері сучасних бойових дій, це рішення покликане забезпечити більшу безпеку військовослужбовців та відповідає новим вимогам до захисту їхнього життя і здоров’я.

Про це інформує пресслужба МІноборони.

Про бронековдру

Бронековдра забезпечує високий рівень протикульного та протиосколкового захисту.

Вона ефективно зупиняє уламки, кулі та інші засоби ураження. Її основою є м’який балістичний елемент, виготовлений з багатошарового еластичного матеріалу, який поміщений у герметичний водонепроникний чохол.

В розгорнутому вигляду розмір балістичного пакету становить 160 х 80 см, а вага – приблизно 10 кг.

Оскільки конструкція бронековдри передбачає зручне складання в 3-4 шари, то це дозволяє використовувати засіб як мобільний щит, закріпивши на руці або плечі. Також її можна легко транспортувати завдяки спеціальним плечовим лямкам, що регулюються по довжині, відзначають в пресслужбі.

Бронековдра розроблена для швидкого реагування в умовах обстрілів чи вибухів, дозволяючи оперативно закривати віконні або дверні отвори, а також забезпечувати захист дороговартісного обладнання від уламків. Це не просто тент, а важливий засіб виживання, який може бути вирішальним фактором у випадку загрози поранення чи смерті, наголошують в Міноборони.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.