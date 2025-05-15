Минобороны развернуло систему SAP для финансового учета в Силах логистики ВСУ

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ и Командованием Сил Логистики развернули модуль финансового учета на базе системы SAP. Новое решение внедрено в финансово-экономическое управление Сил логистики ВСУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны.

Система позволяет автоматизировать управление финансами с учетом особенностей бюджетных учреждений и специфики деятельности Минобороны. В частности, SAP-модуль обеспечивает учет ассигнований и обязательств, кассовых и фактических расходов, а также внутриведомственные расчеты при передаче запасов.

Среди функций – хранение сканированных копий документов, интеграция с системой "Клиент казначейства – Казначейство", централизованное ведение справочников бухгалтерских счетов, фондов, КПКВ, КЭКР, кодов подпрограмм и деловых партнеров.

Также обеспечена сквозная интеграция бухгалтерских документов, логистических операций и закупочной документации.

Система позволяет формировать учетные регистры и бухгалтерскую отчетность в соответствии со стандартами государственного сектора.

Минобороны сообщили, что следующим этапом станет распространение SAP-решения на другие финансовые службы: объединенные центры обеспечения, базы, арсеналы, а также другие командования. Это должно повысить прозрачность, эффективность и подконтрольность использования ресурсов оборонного сектора.

Добавим, что ведомство также автоматизировало учет средств радиоэлектронной борьбы с помощью системы SAP. Нововведение стало существенным шагом к цифровизации логистики в секторе безопасности и обороны.