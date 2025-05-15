Міноборони розгорнуло систему SAP для фінансового обліку в Силах логістики ЗСУ

Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Сил логістики розгорнули модуль фінансового обліку на базі системи SAP. Нове рішення впроваджено у фінансово-економічне управління Сил логістики ЗСУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Система дозволяє автоматизувати управління фінансами з урахуванням особливостей бюджетних установ і специфіки діяльності Міноборони. Зокрема, SAP-модуль забезпечує облік асигнувань і зобов’язань, касових та фактичних видатків, а також внутрішньовідомчі розрахунки при передачі запасів.

Серед функцій — зберігання сканованих копій документів, інтеграція з системою "Клієнт казначейства – Казначейство", централізоване ведення довідників бухгалтерських рахунків, фондів, КПКВ, КЕКВ, кодів підпрограм і ділових партнерів.

Також забезпечено наскрізну інтеграцію бухгалтерських документів, логістичних операцій і закупівельної документації.

Система дозволяє формувати облікові регістри та бухгалтерську звітність відповідно до стандартів державного сектору.

У Міноборони повідомили, що наступним етапом стане поширення SAP-рішення на інші фінансові служби: об’єднані центри забезпечення, бази, арсенали, а також інші командування. Це має підвищити прозорість, ефективність і підконтрольність використання ресурсів оборонного сектору.

Додамо, що відомство також автоматизувало облік засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) за допомогою системи SAP. Нововведення стало суттєвим кроком до цифровізації логістики в секторі безпеки й оборони.