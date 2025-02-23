Уряд затвердив єдині цифрові стандарти для державних ІТ-систем: що зміниться

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює єдині стандарти для створення, оновлення та підтримки державних ІТ-систем. Нові правила мають оптимізувати витрати, підвищити прозорість і зробити цифрові сервіси більш ефективними.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер на всіх етапах життєвого циклу державних ІТ-систем діятимуть обов’язкові вимоги щодо:

створення, оновлення та розвитку програмного забезпечення;

підтримки та адміністрування інформаційних ресурсів;

заміни застарілих і неефективних програм;

локалізації софту відповідно до українських стандартів.

Уряд очікує, що ці зміни зроблять державні цифрові послуги більш якісними, доступними та безпечними для українців.

Очікувані переваги

Єдиний стандарт для всіх держустанов. Раніше кожен орган мав власні підходи до управління ІТ-проєктами, що ускладнювало координацію. Тепер процеси стануть уніфікованими.

Прозорість витрат. Новий підхід мінімізує ризики корупції та дозволить обґрунтовано планувати бюджет на цифрові проєкти.

Гнучкість і масштабованість. Відкриті стандарти спростять інтеграцію державних систем і зроблять їх більш адаптивними.

Підвищений рівень безпеки. Посилено вимоги до кіберзахисту та захисту персональних даних у державних реєстрах і системах електронного врядування.

Додамо, у Мінцифри підсумували результати роботи у 2024 році за індексом цифрової трансформації регіонів, щоб оцінити ефективність роботи CDTO (керівників з цифрової трансформації) і цифрових команд ОВА. Про результати дослідження читайте у матеріалі Delo.ua.