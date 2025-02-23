Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,05

EUR

43,55

+0,08

Наличный курс:

USD

41,80

41,81

EUR

43,95

43,80

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство утвердило единые цифровые стандарты для государственных IT-систем: что изменится

Правительство утвердило единые цифровые стандарты для государственных IT-систем: что изменится
Новые правила должны сделать цифровые сервисы более эффективными.

Кабинет министров принял постановление, устанавливающее единые стандарты для создания, обновления и поддержки государственных IT-систем. Новые правила должны оптимизировать затраты, повысить прозрачность и сделать более эффективными цифровые сервисы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Теперь на всех этапах жизненного цикла государственных IT-систем будут действовать обязательные требования по:

  • создание, обновление и развитие программного обеспечения;
  • поддержки и администрирования информационных ресурсов;
  • замены устаревших и неэффективных программ;
  • локализации софта в соответствии с украинскими стандартами.

Правительство ожидает, что эти изменения сделают государственные цифровые услуги более качественными, доступными и безопасными для украинцев.

Ожидаемые преимущества

Единый стандарт для всех госучреждений. Ранее у каждого органа были собственные подходы к управлению IT-проектами, что затрудняло координацию. Теперь процессы станут унифицированными.

Прозрачность издержек. Новый подход минимизирует риск коррупции и позволит обоснованно планировать бюджет на цифровые проекты.

Гибкость и масштабируемость. Открытые стандарты упростят интеграцию государственных систем и сделают их более адаптивными.

Повышенный уровень безопасности. Ужесточены требования к киберзащите и защите персональных данных в государственных реестрах и системах электронного управления.

Добавим, в Минцифре подытожили результаты работы в 2024 году по индексу цифровой трансформации регионов, чтобы оценить эффективность работы CDTO (руководителей по цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. О результатах исследования читайте в Delo.ua.

Автор:
Татьяна Гойденко