Правительство утвердило единые цифровые стандарты для государственных IT-систем: что изменится

Кабинет министров принял постановление, устанавливающее единые стандарты для создания, обновления и поддержки государственных IT-систем. Новые правила должны оптимизировать затраты, повысить прозрачность и сделать более эффективными цифровые сервисы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Теперь на всех этапах жизненного цикла государственных IT-систем будут действовать обязательные требования по:

создание, обновление и развитие программного обеспечения;

поддержки и администрирования информационных ресурсов;

замены устаревших и неэффективных программ;

локализации софта в соответствии с украинскими стандартами.

Правительство ожидает, что эти изменения сделают государственные цифровые услуги более качественными, доступными и безопасными для украинцев.

Ожидаемые преимущества

Единый стандарт для всех госучреждений. Ранее у каждого органа были собственные подходы к управлению IT-проектами, что затрудняло координацию. Теперь процессы станут унифицированными.

Прозрачность издержек. Новый подход минимизирует риск коррупции и позволит обоснованно планировать бюджет на цифровые проекты.

Гибкость и масштабируемость. Открытые стандарты упростят интеграцию государственных систем и сделают их более адаптивными.

Повышенный уровень безопасности. Ужесточены требования к киберзащите и защите персональных данных в государственных реестрах и системах электронного управления.

Добавим, в Минцифре подытожили результаты работы в 2024 году по индексу цифровой трансформации регионов, чтобы оценить эффективность работы CDTO (руководителей по цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. О результатах исследования читайте в Delo.ua.