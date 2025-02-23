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Правительство утвердило единые цифровые стандарты для государственных IT-систем: что изменится
Кабинет министров принял постановление, устанавливающее единые стандарты для создания, обновления и поддержки государственных IT-систем. Новые правила должны оптимизировать затраты, повысить прозрачность и сделать более эффективными цифровые сервисы.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Теперь на всех этапах жизненного цикла государственных IT-систем будут действовать обязательные требования по:
- создание, обновление и развитие программного обеспечения;
- поддержки и администрирования информационных ресурсов;
- замены устаревших и неэффективных программ;
- локализации софта в соответствии с украинскими стандартами.
Правительство ожидает, что эти изменения сделают государственные цифровые услуги более качественными, доступными и безопасными для украинцев.
Ожидаемые преимущества
Единый стандарт для всех госучреждений. Ранее у каждого органа были собственные подходы к управлению IT-проектами, что затрудняло координацию. Теперь процессы станут унифицированными.
Прозрачность издержек. Новый подход минимизирует риск коррупции и позволит обоснованно планировать бюджет на цифровые проекты.
Гибкость и масштабируемость. Открытые стандарты упростят интеграцию государственных систем и сделают их более адаптивными.
Повышенный уровень безопасности. Ужесточены требования к киберзащите и защите персональных данных в государственных реестрах и системах электронного управления.
Добавим, в Минцифре подытожили результаты работы в 2024 году по индексу цифровой трансформации регионов, чтобы оценить эффективность работы CDTO (руководителей по цифровой трансформации) и цифровых команд ОВА. О результатах исследования читайте в Delo.ua.