Минобороны улучшило процедуры военно-врачебной экспертизы в ВСУ: что изменилось

Минобороны утвердило изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ — упрощен документооборот, снижен риск ошибок из-за человеческого фактора, а также установлен предельный срок проверки документов ВЛК в 5-дневный срок.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.

Нововведения уже вступили в силу и касаются ускорения документооборота между ТЦК, военно-врачебными комиссиями и воинскими частями, а также сроков их проверок.

Ускорение документооборота

Если постановление ВЛК не требует утверждения высшей инстанцией, документы больше не печатаются для передачи в ТЦК, а автоматически посылаются в электронном виде в реестр "Оберег".

Если постановление ВЛК требует утверждения высшей инстанцией, документы передаются в электронном виде через "Кабинет ВЛК". Бумажные документы (кроме постановлений) передаются ВЛК высшего уровня не позднее следующего дня после завершения медицинского осмотра. Ранее этот процесс длился до 5 дней и предусматривал печать всех документов.

Сроки проверки документов ВЛК

Новые изменения предполагают:

четкий предельный срок проверки документов ВЛК – не более 5 дней со дня поступления документов;



если документы проверяет ВЛК областного/городского ТЦК и нет ошибок, документы по постановлению "непригодный" должны быть переданы в штатную ВЛК не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически направляются в реестр "Оберег", а бумажные документы – в ТЦК;

если документы проверяет ВЛК областного/городского ТЦК и нет ошибок, документы по постановлению "непригодный" должны быть переданы в штатную ВЛК не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически направляются в реестр "Оберег", а бумажные документы – в ТЦК; если документы проверяет штатная ВЛК, то электронный документ и протокол заседания автоматически передаются в реестр. Бумажные копии протокола заверяются печатью и направляются в ТЦК: для военнообязанных – 2 экземпляра, для военнослужащих – 4.

Выдача решений ВЛК

Если решение комиссии не требует утверждения штатной ВЛК, гражданин может получить документ непосредственно в медицинском учреждении, в котором проходил медицинское освидетельствование, в день обращения ранее решения комиссии выдавали только в ТЦК по месту нахождения на учете.

Если утверждение требуется, территориальный центр комплектования без помощи других печатает документ с постановлением из реестра " Оберег ", удостоверяет его печатью и выдает совместно с протоколом. Ранее документ издавался только после того, как ТЦК получит протокол заседания штатной ВЛК.

Напомним, в в приложении "Резерв+" появились два новых сервиса – отображение данных об инвалидности в электронном военном документе и возможность хранить его предыдущую версию при обновлении.