Міноборони покращило процедури військово-лікарської експертизи в ЗСУ: що змінилося

Міноборони затвердило зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ — спрощено документообіг, знижено ризик помилок через людський фактор, а також встановлено граничний строк перевірки документів ВЛК у 5-денний термін.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Нововведення вже вступили в силу і стосуються пришвидшення документообігу між ТЦК, військово-лікарськими комісіями та військовими частинами, а також строків їх перевірок.

Пришвидшення документообігу

Якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією, документи більше не друкуються для передачі до ТЦК, а автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру "Оберіг". У паперовому вигляді до ТЦК передаються лише картки обстеження та супровідні документи (окрім постанов). Військовим частинам ВЛК друкує та надсилає дві копії постанови.

Якщо постанова ВЛК потребує затвердження вищою інстанцією, то документи передаються в електронному вигляді через "Кабінет ВЛК". Паперові документи (окрім постанов) передаються до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Раніше цей процес тривав до 5 днів і передбачав друк усіх документів.

Строки перевірки документів ВЛК

Нові зміни передбачають:

чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК – не більше 5 днів з дня надходження документів;



якщо документи перевіряє ВЛК обласного/міського ТЦК, і немає помилок, документи за постановою "непридатний" мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру "Оберіг", а паперові документи – до ТЦК;

якщо документи перевіряє ВЛК обласного/міського ТЦК, і немає помилок, документи за постановою "непридатний" мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру "Оберіг", а паперові документи – до ТЦК; якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр. Паперові копії протоколу засвідчуються печаткою та надсилаються до ТЦК: для військовозобов’язаних – 2 примірники, для військовослужбовців – 4.

Видача рішень ВЛК

Якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, громадянин може отримати документ безпосередньо у медичному закладі, у якому проходив медичний огляд, у день звернення. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку.

Якщо затвердження потрібно, територіальний центр комплектування самостійно друкує документ з постановою з реєстру "Оберіг", засвідчує його печаткою та видає разом з протоколом. Раніше документ видавався лише після того, як ТЦК отримає протокол засідання штатної ВЛК.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" з’явилися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність в електронному військовому документі та можливість зберігати його попередню версію під час оновлення.