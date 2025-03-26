Минюст меняет структуру территориальных органов: сколько будет управлений

Министерство юстиции Украины восстанавливает структуру территориальных органов, возвращаясь к модели с 8 межрегиональными управлениями, действовавшей с 2019 по 2022 годы.

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Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как пояснили в ведомстве, реорганизация учитывает географические и логистические особенности регионов и не требует дополнительных бюджетных расходов.

Какие будут межрегиональные управления:

Киевское,

Хмельницкое,

Ивано-Франковское,

Львовское,

Сумское,

Харьковское,

Днепропетровское,

Одесское.

Каждое из них будет включать несколько областей, что будет способствовать равномерному распределению нагрузки и повышению качества услуг. К примеру, Харьковское управление охватит Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, а Одесское — Одесскую, Херсонскую и Николаевскую.

"В условиях военного времени одним из наших приоритетов является обеспечение максимальной доступности услуг для граждан. Возвращение в структуру с 8 межрегиональными управлениями лучше всего соответствует нашей цели — стать более близкими для граждан и обеспечивать качественные услуги в регионах", — подчеркнула заместитель Министерства юстиции Виктория Васильчук.

По словам государственного секретаря Минюста Александра Буханевича, возвращение в восемь управлений позволяет равномерно распределить нагрузку, учесть специфику регионов и улучшить координацию работы территориальных органов Минюста. Главная цель этих изменений – улучшение доступа граждан к услугам межрегиональных управлений.

Напомним, Минюст совместно с партнерами возобновил возможность регистрировать браки онлайн с помощью приложения "Действие". Теперь процесс бракосочетания – от подачи заявления до получения свидетельства о браке – происходит полностью в цифровом формате, без посещения ДРАЦС, бумажных документов и даже независимо от географии.