Мін’юст змінює структуру територіальних органів: скільки буде управлінь

Міністерство юстиції України відновлює структуру територіальних органів, повертаючись до моделі з вісьмома міжрегіональними управліннями, яка діяла з 2019 по 2022 роки.

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Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Як пояснили у відомстві, реорганізація враховує географічні та логістичні особливості регіонів і не потребує додаткових бюджетних витрат.

Які будуть міжрегіональні управління:

Київське,

Хмельницьке,

Івано-Франківське,

Львівське,

Сумське,

Харківське,

Дніпропетровське,

Одеське.

Кожне з них охоплюватиме кілька областей, що сприятиме рівномірному розподілу навантаження та підвищенню якості послуг. Наприклад, Харківське управління охопить Донецьку, Луганську та Харківську області, а Одеське — Одеську, Херсонську та Миколаївську.

"В умовах воєнного часу одним із наших пріоритетів є забезпечення максимальної доступності послуг для громадян. Повернення до структури з вісьмома міжрегіональними управліннями якнайкраще відповідає нашій меті — стати ближчими для громадян та забезпечувати якісні послуги в регіонах", - наголосила заступниця Міністерки юстиції Вікторія Васильчук

За словами державного секретаря Мін’юсту Олександра Буханевича, повернення до восьми управлінь дозволяє рівномірно розподілити навантаження, врахувати специфіку регіонів і покращити координацію роботи територіальних органів Мін’юсту. Головна мета цих змін — покращення доступу громадян до послуг міжрегіональних управлінь.

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