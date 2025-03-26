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Мін’юст змінює структуру територіальних органів: скільки буде управлінь
Міністерство юстиції України відновлює структуру територіальних органів, повертаючись до моделі з вісьмома міжрегіональними управліннями, яка діяла з 2019 по 2022 роки.
Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.
Як пояснили у відомстві, реорганізація враховує географічні та логістичні особливості регіонів і не потребує додаткових бюджетних витрат.
Які будуть міжрегіональні управління:
- Київське,
- Хмельницьке,
- Івано-Франківське,
- Львівське,
- Сумське,
- Харківське,
- Дніпропетровське,
- Одеське.
Кожне з них охоплюватиме кілька областей, що сприятиме рівномірному розподілу навантаження та підвищенню якості послуг. Наприклад, Харківське управління охопить Донецьку, Луганську та Харківську області, а Одеське — Одеську, Херсонську та Миколаївську.
"В умовах воєнного часу одним із наших пріоритетів є забезпечення максимальної доступності послуг для громадян. Повернення до структури з вісьмома міжрегіональними управліннями якнайкраще відповідає нашій меті — стати ближчими для громадян та забезпечувати якісні послуги в регіонах", - наголосила заступниця Міністерки юстиції Вікторія Васильчук
За словами державного секретаря Мін’юсту Олександра Буханевича, повернення до восьми управлінь дозволяє рівномірно розподілити навантаження, врахувати специфіку регіонів і покращити координацію роботи територіальних органів Мін’юсту. Головна мета цих змін — покращення доступу громадян до послуг міжрегіональних управлінь.
Нагадаємо, Мін'юст спільно з партнерами відновив можливість реєструвати шлюби онлайн за допомогою застосунку "Дія". Тепер процес одруження — від подання заяви до отримання свідоцтва про шлюб — відбувається повністю в цифровому форматі, без відвідування ДРАЦС, паперових документів і навіть незалежно від географії.