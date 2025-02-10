Мін'юст підбиває підсумки: ДРАЦС оформили понад 2,6 млн документів у 2024 році

В Україні за 2024 рік відділи Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) оформили понад 865 тисяч актових записів та видали більш ніж 2,6 мільйона документів.

Про повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Від реєстрації народження до незабутнього "так" у день весілля - ми документуємо найважливіші події у житті кожного українця", - йдеться в повідомленні відомства.

Загальна кількість зареєстрованих актових записів у 2024 році становила 865 813, із них відділами ДРАЦС - 689 224, а виконавчими органами місцевих рад - 176 689. Детальніше про роботу Державного реєстру актів цивільного стану минулого року Мін'юст розповів у слайдах.

Інфографіка: Міністерство юстиції

Інфографіка: Міністерство юстиції

Інфографіка: Міністерство юстиції

Інфографіка: Міністерство юстиції

Інфографіка: Міністерство юстиції

Інфографіка: Міністерство юстиції

"Від реєстрації народження до незабутнього "так" у день весілля - ми документуємо найважливіші події у житті кожного українця", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри. У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також Мін'юст спільно з партнерами відновив можливість реєструвати шлюби онлайн за допомогою застосунку "Дія". Тепер процес одруження — від подання заяви до отримання свідоцтва про шлюб — відбувається повністю в цифровому форматі, без відвідування ДРАЦС, паперових документів і навіть незалежно від географії.