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Минюст подводит итоги: ГРАГС оформили более 2,6 млн документов в 2024 году

Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции. Фото: ukrinform.ua

В Украине за 2024 год отделы Государственного реестра актов гражданского состояния (ГРАГС) оформили более 865 тысяч актовых записей и выдали более 2,6 миллиона документов.

Об этом сообщила прессслужба Министерства юстиции.

"От регистрации рождения до незабываемого "да" в день свадьбы – мы документируем важнейшие события в жизни каждого украинца", – говорится в сообщении ведомства.

Общее количество зарегистрированных актовых записей в 2024 году составило 865 813, из них отделами ГРАГС – 689 224, а исполнительными органами местных советов – 176 689. Подробнее о работе Государственного реестра актов гражданского состояния в прошлом году Минюст рассказал в слайдах.

Фото 2 — Минюст подводит итоги: ГРАГС оформили более 2,6 млн документов в 2024 году
Инфографика: Министерство юстиции
Фото 3 — Минюст подводит итоги: ГРАГС оформили более 2,6 млн документов в 2024 году
Инфографика: Министерство юстиции
Фото 4 — Минюст подводит итоги: ГРАГС оформили более 2,6 млн документов в 2024 году
Инфографика: Министерство юстиции
Фото 5 — Минюст подводит итоги: ГРАГС оформили более 2,6 млн документов в 2024 году
Инфографика: Министерство юстиции
Фото 6 — Минюст подводит итоги: ГРАГС оформили более 2,6 млн документов в 2024 году
Инфографика: Министерство юстиции
Фото 7 — Минюст подводит итоги: ГРАГС оформили более 2,6 млн документов в 2024 году
Инфографика: Министерство юстиции

"От регистрации рождения до незабываемого "да" в день свадьбы – мы документируем важнейшие события в жизни каждого украинца", – сообщили в министерстве.

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния ( ГРАЦС ).

Также Минюст совместно с партнерами возобновил возможность регистрировать браки онлайн с помощью приложения "Действие". Теперь процесс бракосочетания – от подачи заявления до получения свидетельства о браке – происходит полностью в цифровом формате, без посещения ДРАЦС, бумажных документов и даже независимо от географии.

Автор:
Татьяна Бессараб