Онлайн-регистрация брака снова доступна в "Дії"

Министерство юстиции Украины совместно с партнерами возобновило возможность регистрировать браки онлайн посредством приложения "Дія". Теперь процесс бракосочетания – от подачи заявления до получения свидетельства о браке – происходит полностью в цифровом формате, без посещения ГРАГС, бумажных документов и даже независимо от географии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Этот сервис особенно важен для украинских защитников, которые теперь могут жениться даже во время выполнения военных обязанностей.

Как работает услуга

В приложении "Дія" необходимо выбрать раздел "Сервисы" → "Брак онлайн". Далее доступны два варианта:

"Сделать предложение" — отправить уведомление партнеру, который должен ответить в течение 14 дней. "Заявление о браке" — сразу подать совместное заявление на регистрацию.

Система автоматически предложит доступные даты для церемонии, причем ближайшие даты возможны уже через 5 дней.

Церемония проводится через видеосвязь и длится до 30 минут. Для использования услуги требуются:

ID-карта или загранпаспорт, доступные в "Дії";

верифицированный налоговый номер;

отсутствие иного брака;

стабильный Интернет и смартфон.

"Брак онлайн у "Дії" уже стал мировым топсервисом по версии TIME. Полтора миллиона украинцев и украинок сделали предложение друг другу, а более 1 000 пар женились при любых обстоятельствах", — говорится в сообщении.

Что делать тем, кто подал заявку раньше

Если вы запланировали регистрацию брака в период, когда сервис не работал через кибератаку, ваши заявки будут обработаны в приоритетном порядке.

"Если ваша свадьба была запланирована на время, когда сервис был недоступен, не волнуйтесь — команда с вами свяжется и объяснит дальнейшие шаги", — пояснили в Минцифре.

В Минюсте добавили, что во время приостановки работы реестров государственные регистраторы продолжали свою деятельность и зарегистрировали 3783 брака: из них 288 были оформлены органами местного самоуправления, а остальные 3495 — в отделах ГРАГС.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС ).

Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной российской кибератаки. Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата .

20 января 2025 года в Украине полностью возобновлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции.