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Онлайн-реєстрація шлюбу знову доступна у "Дії"
Міністерство юстиції України спільно з партнерами відновило можливість реєструвати шлюби онлайн за допомогою застосунку "Дія". Тепер процес одруження — від подання заяви до отримання свідоцтва про шлюб — відбувається повністю в цифровому форматі, без відвідування ДРАЦС, паперових документів і навіть незалежно від географії.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Цей сервіс є особливо важливим для українських захисників, які тепер можуть одружитися навіть під час виконання військових обов’язків.
Як працює послуга
У застосунку "Дія" потрібно обрати розділ "Сервіси" → "Шлюб онлайн". Далі доступні два варіанти:
- "Зробити пропозицію" — відправити сповіщення партнеру, який має відповісти протягом 14 днів.
- "Заява про шлюб" — одразу подати спільну заяву на реєстрацію.
Система автоматично запропонує доступні дати для церемонії, причому найближчі дати можливі вже через 5 днів.
Церемонія проводиться через відеозв’язок і триває до 30 хвилин. Для користування послугою потрібні:
- ID-картка або закордонний паспорт, доступні в "Дії";
- верифікований податковий номер;
- відсутність іншого шлюбу;
- стабільний інтернет і смартфон.
"Шлюб онлайн у "Дії" вже став світовим топсервісом за версією TIME. Півтора мільйона українців та українок освідчилися одне одному, а більш ніж 1 000 пар одружилися попри будь-які обставини", - йдеться в повідомленні.
Що робити тим, хто подав заявку раніше
Якщо ви запланували реєстрацію шлюбу в період, коли сервіс не працював через кібератаку, ваші заявки будуть оброблені в пріоритетному порядку.
"Якщо ваше одруження було заплановане на час, коли сервіс був недоступний, не хвилюйтеся — команда з вами звʼяжеться й пояснить подальші кроки", - пояснили в Мінцифри.
В Мін'юсті додали, що під час призупинення роботи реєстрів державні реєстратори продовжували свою діяльність і зареєстрували 3 783 шлюби: з них 288 було оформлено органами місцевого самоврядування, а решта 3 495 — у відділах ДРАЦС.
Кібератака на держреєстри
Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.
У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).
Також з 9 січня відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки. Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату.
20 січня 2025 року в Україні повністю відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції.