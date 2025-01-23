Онлайн-реєстрація шлюбу знову доступна у "Дії"

Міністерство юстиції України спільно з партнерами відновило можливість реєструвати шлюби онлайн за допомогою застосунку "Дія". Тепер процес одруження — від подання заяви до отримання свідоцтва про шлюб — відбувається повністю в цифровому форматі, без відвідування ДРАЦС, паперових документів і навіть незалежно від географії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Цей сервіс є особливо важливим для українських захисників, які тепер можуть одружитися навіть під час виконання військових обов’язків.

Як працює послуга

У застосунку "Дія" потрібно обрати розділ "Сервіси" → "Шлюб онлайн". Далі доступні два варіанти:

"Зробити пропозицію" — відправити сповіщення партнеру, який має відповісти протягом 14 днів. "Заява про шлюб" — одразу подати спільну заяву на реєстрацію.

Система автоматично запропонує доступні дати для церемонії, причому найближчі дати можливі вже через 5 днів.

Церемонія проводиться через відеозв’язок і триває до 30 хвилин. Для користування послугою потрібні:

ID-картка або закордонний паспорт, доступні в "Дії";

верифікований податковий номер;

відсутність іншого шлюбу;

стабільний інтернет і смартфон.

"Шлюб онлайн у "Дії" вже став світовим топсервісом за версією TIME. Півтора мільйона українців та українок освідчилися одне одному, а більш ніж 1 000 пар одружилися попри будь-які обставини", - йдеться в повідомленні.

Що робити тим, хто подав заявку раніше

Якщо ви запланували реєстрацію шлюбу в період, коли сервіс не працював через кібератаку, ваші заявки будуть оброблені в пріоритетному порядку.

"Якщо ваше одруження було заплановане на час, коли сервіс був недоступний, не хвилюйтеся — команда з вами звʼяжеться й пояснить подальші кроки", - пояснили в Мінцифри.

В Мін'юсті додали, що під час призупинення роботи реєстрів державні реєстратори продовжували свою діяльність і зареєстрували 3 783 шлюби: з них 288 було оформлено органами місцевого самоврядування, а решта 3 495 — у відділах ДРАЦС.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також з 9 січня відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки. Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату.

20 січня 2025 року в Україні повністю відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції.