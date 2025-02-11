Мировые цены на шоколад ко Дню святого Валентина вырастут на 20%: какие причины

В День святого Валентина будет сложнее найти выгодные предложения на шоколад. На самом деле, его стоимость может оставить горький привкус во рту, ведь цены на шоколадные изделия вырастут на 10-20% по сравнению с 2024 годом.

Об этом пишет одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN.

Почему подорожал шоколад?

"В День святого Валентина мы ожидаем, что цены на шоколадные сладости вырастут примерно на 10-20% по сравнению с прошлым годом, поскольку цена на какао выросла более чем вдвое с начала 2024 года", — сказал Дэвид Бранч, менеджер сектора Wells Fargo Agri-Food Institute.

По его данным, фьючерсы на какао (то, как рынок оценивает стоимость последующего урожая какао), выросли на 143% за последний год.

"Каждый раз, когда в Западной Африке идет дождь, будущее меняется. Люди следят за ним очень внимательно. Это просто безумие. На кону в этой сделке большие деньги… На рынке все еще сохраняется большая неопределенность относительно того, будет ли урожай достаточным, чтобы покрыть этот дефицит, учитывая продолжающийся рост спроса", — добавил Бранч.

Цена какао достигла рекордного максимума в $12 646 за метрическую тонну в декабре 2024 года. Плохая погода в ключевом регионе производства какао в Западной Африке и вирусное заболевание какао-бобов и, как следствие, неурожай, осложнили производство.

По данным индекса цен производителей, за последние два года себестоимость производства шоколада выросла более чем на 167%. Фьючерсы на какао 10 февраля 2025 года торговались по цене менее $10 000 за тонну, согласно Intercontinental Exchange.

Кот-д'Ивуар и Гана производят 70% всего какао. Но с годами производство в этих странах Западной Африки стало менее надежным из-за непредсказуемой погоды и болезней деревьев какао. Это открывает возможности для других стран, таких как Эквадор, заняться производством какао. Однако проблема в том, что для уборки урожая с какао-дерева нужно от четырех до шести лет после посадки.

Что говорят производители шоколада?

Некоторые игроки на рынке производства шоколада прокомментировали повышение цен на свою продукцию.



Lindt

В своем отчете за 2024 год швейцарский производитель шоколада Lindt заявил, что это был "сложный год, характеризующийся рекордно высокими затратами на какао, существенным ростом цен и ослаблением потребительских настроений". Компания заявила, что подняла цены и ожидает, что эта тенденция сохранится в 2025 году. Коробка шоколадных конфет-трюфелей Lindt Valentine's Heart весом 212 грамм стоит 21,99 доллара.

Hershey's

Американская кондитерская компания Hershey's заявила, что закупает какао почти на год вперед, поэтому цена в магазине в День святого Валентина не будет отражать сегодняшние цены на какао. Плитка шоколада Hershey's весом 454 грамма стоит $14,99.

"Мы продолжаем сотрудничать с нашими розничными партнерами, чтобы гарантировать, что предлагаем широкий ассортимент продукции, отвечающей запросам и ценовым категориям для наших потребителей", — говорится в заявлении Hershey's.

Mondelez International

Дирк Ван де Пут, генеральный директор Mondelez International, которой принадлежат Cadbury и Toblerone, в отчете компании о прибылях и убытках за четвертый квартал 2024 года отметил беспрецедентную инфляцию расходов на какао в этом году.

Какой шоколад стоит дешевле?

Специалисты отмечают, что более дорогой шоколад содержит более высокий процент какао.

"Подумайте о покупке сладостей, содержащих меньше какао. Это может означать выбор товаров без какао или выбор товара с наполнителем, но не 100% какао, что обойдется дешевле", — говорится в отчете Wells Fargo, опубликованном в этом месяце, содержащем подробную информацию о ценах в этом году.

Напомним, в прошлом году фьючерсы на какао подскочили к беспрецедентной отметке в 10 000 долларов за тонну и продолжают расти. В этом году уже наблюдается удвоение цен, влекущее за собой и удорожание шоколада и шоколадных изделий.