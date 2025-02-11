Світові ціни на шоколад до Дня святого Валентина зростуть на 20%: які причини

У День святого Валентина буде складніше знайти вигідні пропозиції на шоколад. Насправді вартість шоколаду може залишити гіркий присмак у роті, адже ціна на шоколадні вироби зросте на 10-20% у порівнянні з 2024 роком.

Про це пише одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN.

Чому подорожчав шоколад?

"У День святого Валентина ми очікуємо, що ціни на шоколадні солодощі зростуть приблизно на 10-20% порівняно з минулим роком, оскільки ціна на какао зросла більш ніж удвічі з початку 2024 року", — сказав Девід Бранч, менеджер сектору Wells Fargo Agri-Food Institute.

За його даними, ф'ючерси на какао (те, як ринок оцінює вартість наступного врожаю какао), зросли на 143% за останній рік.

"Щоразу, коли у Західній Африці йде дощ, майбутнє змінюється. Люди стежать за ним так уважно. Це просто безумство. На кону в цій угоді великі гроші… На ринку все ще зберігається велика невизначеність щодо того, чи буде врожай достатнім, щоб покрити цей дефіцит, враховуючи зростання попиту, що продовжується", — додав Бранч.

Ціна какао досягла рекордного максимуму $12 646 за метричну тонну в грудні 2024 року. Погана погода у ключовому регіоні виробництва какао у Західній Африці та вірусне захворювання какао-бобу і, як наслідок неврожай, ускладнили виробництво.

За даними індексу цін виробників, за останні два роки собівартість виробництва шоколаду зросла на понад 167%. Ф'ючерси на какао 10 лютого 2025 року торгувалися за ціною меншою за $10 000 за тонну, згідно з Intercontinental Exchange.

Кот-д'Івуар та Гана виробляють 70% всього какао. Але з роками виробництво в цих країнах Західної Африки стало менш надійним через непередбачувану погоду та хвороби дерев какао. Це відкриває можливості для інших країн, таких як Еквадор, зайнятися виробництвом какао. Однак проблема в тому, що для збирання врожаю з какао-дерева потрібно від чотирьох до шести років після посадки.

Що кажуть виробники шоколаду?

Деякі гравці на ринку виробництва шоколаду прокоментували підвищення цін на свою продукцію.



Lindt

У своєму звіті за 2024 швейцарський виробник шоколаду Lindt заявив, що це був "складний рік, що характеризується рекордно високими витратами на какао, суттєвим зростанням цін і ослабленням споживчих настроїв". Компанія заявила, що підняла ціни і очікує, що ця тенденція збережеться у 2025 році. Коробка шоколадних цукерок-трюфелів Lindt Valentine's Heart вагою 212 грамів коштує 21,99 долара.

Hershey's

Американська кондитерська компанія Hershey's заявила, що закуповує какао майже на рік уперед, тому вартість в магазині у День святого Валентина не відображатиме сьогоднішні ціни на какао. Плитка шоколаду Hershey's вагою 454 грами коштує $14,99.

"Ми продовжуємо співпрацювати з нашими роздрібними партнерами, щоб гарантувати, що пропонуємо широкий асортимент продукції, яка відповідає запитам та ціновим категоріям для наших споживачів", — йдеться у заяві Hershey's.

Mondelez International

Дірк Ван де Пут, генеральний директор Mondelez International, якій належать Cadbury та Toblerone, у звіті компанії про прибутки та збитки за четвертий квартал 2024 року відзначив "безпрецедентну інфляцію витрат на какао" цього року.

Який шоколад коштує дешевше?

Фахівці відзначають, що більш дорогий шоколад містить більш високий відсоток какао.

"Подумайте про купівлю солодощів, які містять менше какао. Це може означати вибір товарів без какао або вибір товару з наповнювачем, але не 100% какао, що обійдеться дешевше", — йдеться у звіті Wells Fargo, опублікованому цього місяця, який містить докладну інформацію про ціни цього року.

Нагадаємо, минулого року ф’ючерси на какао підскочили до безпрецедентної позначки в 10 000 доларів за тонну і продовжують зростати. Цього року вже спостерігається подвоєння цін, яке тягне за собою і здорожчання шоколаду та шоколадних виробів.