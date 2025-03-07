"Молокия" до лета не ожидает изменений в ценообразовании молочной продукции

Компания "Молокия", которая занимается производством молочных продуктов на Тернопольском молзаводе, не ожидает до лета 2025 года значительных изменений в ценообразовании готовой продукции. Об этом изданию Delo.ua рассказал совладелец компании Виталий Ковальчук.

"Сейчас мы не планируем повышения цен на готовую молочную продукцию — молоко, сыр, кисломолочные изделия. К лету мы не ожидаем значительных изменений в ценообразовании, хотя возможны точечные корректировки. Однако окончательные решения будут зависеть, в том числе, от ситуации на внешнем рынке", — уточнил источник.

По его словам, стоимость молочной продукции в Украине определяют три основных фактора:

Покупательная способность населения.

Экспортные цены на биржевые молочные продукты. Приблизительно треть сырого молока в Украине перерабатывается в биржевые продукты — масло, сухие молочные продукты, сухие молочные белки, казеин, сыры полутвердые и кормовые. На их стоимость молокоперерабатывающие компании ориентируются при оценке издержек на создание готовой продукции.

Если эти биржевые цены растут — сырое молоко дорожает в закупке для европейских компаний, а затем и в Украине. Если цены на международных рынках падают — стоимость сырья снижается и на украинском рынке. В таком случае нет оснований для повышения цен на готовую продукцию, а наоборот — возможны длительные акционные предложения для потребителей.

Полномасштабное вторжение РФ. Война тоже влияет на цены: сокращается экономика Украины и количество потребителей пищевых продуктов, люди уезжают за границу, работники предприятий мобилизуются в Силы обороны. Этот фактор оказывает влияние одновременно на всю молочную отрасль страны.

Полный разговор с Виталием Ковальчуком о положении дел в молокопереработке — читайте в интервью "ЕС будет заинтересован получать из Украины сырое молоко, а не развивать здесь переработку".

Молокия — украинская семейная компания, с 1999 года занимается производством молочных продуктов на территории бывшего Тернопольского молзавода, а также их дистрибуцией. Ее ассортимент превышает 80 позиций. Компания сотрудничает с большинством продуктовых ритейлеров, поставляет продукцию в заведения HoReCa. Имеет 11 филиалов, розничные магазины и широкую дистрибьюторскую сеть. Зарубежные рынки сбыта: ЕС, Великобритания, США, Китай, страны MENA.

Напомним, в Украине к началу марта цены на молочные продукты превысили показатели прошлого года. Однако в марте ожидаются скидки на молочные продукты, что может поспособствовать оживлению спроса на внутреннем рынке.

Средние цены на молочные продукты в Украине изменились следующим образом: