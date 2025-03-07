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"Молокия" до лета не ожидает изменений в ценообразовании молочной продукции
Компания "Молокия", которая занимается производством молочных продуктов на Тернопольском молзаводе, не ожидает до лета 2025 года значительных изменений в ценообразовании готовой продукции. Об этом изданию Delo.ua рассказал совладелец компании Виталий Ковальчук.
"Сейчас мы не планируем повышения цен на готовую молочную продукцию — молоко, сыр, кисломолочные изделия. К лету мы не ожидаем значительных изменений в ценообразовании, хотя возможны точечные корректировки. Однако окончательные решения будут зависеть, в том числе, от ситуации на внешнем рынке", — уточнил источник.
По его словам, стоимость молочной продукции в Украине определяют три основных фактора:
Покупательная способность населения.
Экспортные цены на биржевые молочные продукты. Приблизительно треть сырого молока в Украине перерабатывается в биржевые продукты — масло, сухие молочные продукты, сухие молочные белки, казеин, сыры полутвердые и кормовые. На их стоимость молокоперерабатывающие компании ориентируются при оценке издержек на создание готовой продукции.
Если эти биржевые цены растут — сырое молоко дорожает в закупке для европейских компаний, а затем и в Украине. Если цены на международных рынках падают — стоимость сырья снижается и на украинском рынке. В таком случае нет оснований для повышения цен на готовую продукцию, а наоборот — возможны длительные акционные предложения для потребителей.
Полномасштабное вторжение РФ. Война тоже влияет на цены: сокращается экономика Украины и количество потребителей пищевых продуктов, люди уезжают за границу, работники предприятий мобилизуются в Силы обороны. Этот фактор оказывает влияние одновременно на всю молочную отрасль страны.
Полный разговор с Виталием Ковальчуком о положении дел в молокопереработке — читайте в интервью "ЕС будет заинтересован получать из Украины сырое молоко, а не развивать здесь переработку".
Молокия — украинская семейная компания, с 1999 года занимается производством молочных продуктов на территории бывшего Тернопольского молзавода, а также их дистрибуцией. Ее ассортимент превышает 80 позиций. Компания сотрудничает с большинством продуктовых ритейлеров, поставляет продукцию в заведения HoReCa. Имеет 11 филиалов, розничные магазины и широкую дистрибьюторскую сеть. Зарубежные рынки сбыта: ЕС, Великобритания, США, Китай, страны MENA.
Напомним, в Украине к началу марта цены на молочные продукты превысили показатели прошлого года. Однако в марте ожидаются скидки на молочные продукты, что может поспособствовать оживлению спроса на внутреннем рынке.
Средние цены на молочные продукты в Украине изменились следующим образом:
- молоко жирностью 2,5% — 59,05 грн/кг, что на 8% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 28% больше, чем в прошлом году;
- кефир — 69,04 грн/кг (+3% и +30% соответственно);
- сметана — 168,56 грн/кг (+4% и +33% соответственно);
- йогурт питьевой – 109,12 грн/кг (+5% и +21% соответственно);
- сыр кисломолочный – 271,68 грн/кг (+1,2% и +19% соответственно);
- сливочное масло — 566,29 грн/кг (+4% и +40% соответственно).