ЕС будет заинтересован получать из Украины сырое молоко, а не развивать здесь переработку, — Виталий Ковальчук, "Молокия"

Молокоперерабатывающие заводы в Украине покупают очень редко, поскольку не каждый предприниматель готов войти в этот капиталоемкий бизнес с невысокой рентабельностью. Дополнительное негативное влияние вносит война, сокращение поголовья КРС, "дикий" рынок и конкуренция с дотационной продукцией из ЕС. Но есть и точки роста — в отрасли можно зарабатывать, если своевременно модернизировать оборудование и выпускать новые продукты. О жизни отрасли Delo.ua рассказал Виталий Ковальчук, совладелец компании "Молокия", которая уже 26 лет производит в Тернополе молочные продукты.

Виталий Ковальчук (67 лет) — украинский предприниматель, совладелец и глава компании "Молокия". В 1999 году вместе с бизнес-партнерами основал его на базе Тернопольского молокозавода.



"Молокия" — украинская семейная компания, занимается производством и продажей молочных продуктов. Ее ассортимент превышает 80 позиций. Компания сотрудничает с большинством продуктовых ритейлеров, поставляет продукцию в заведения HoReCa. Имеет 11 филиалов, розничные магазины и широкую дистрибьюторскую сеть. Зарубежные рынки сбыта: ЕС, Великобритания, США, Китай, страны MENA.

Многие переработчики готовы продать заводы, но за них не дают адекватную цену

"Молокия" в 2023 году нарастила выручку до 4,05 млрд грн, это на 14% больше по сравнению с 2022 годом. Сколько ежегодно инвестируете в ваши активы, чтобы бизнес держался хотя бы на текущем уровне?

— Инвестиции — ключевой элемент качества и безопасности продукции в нашем бизнесе. В 2023–2024 гг. мы вкладывали в развитие на уровне 2021 года. Остановка означает не просто потерю динамики, а риск потерять конкурентоспособность за несколько лет.

Сколько нужно каждый год инвестировать? Желательно вкладывать минимум 50% EBITDA, а лучше – 75%. Наиболее в инвестициях нуждаются производственные мощности, особенно когда запускаются новые направления. Можно сколько угодно прогнозировать, какую долю рынка завоюешь, но в реальности это всегда неизвестность.

Куда будете инвестировать в текущем году?

— Сейчас наша ахиллесова пята — это разлив жидких продуктов из-за нехватки производственных мощностей для фасовки в бутылку. В этом году мы планируем расширение этого направления.

У вас один завод на западе страны, тогда как часть конкурентов имеет несколько заводов в разных регионах. Это дает им преимущество в себестоимости либо снабжении сырьем?

— Специализация производства и оптимизация поставок влияют на себестоимость сильнее географического положения заводов. Современные технологии и логистика позволяют транспортировать сырье на 500-600 км без значительного удорожания. Несколько заводов не всегда дают преимущество: логистика готовой продукции также требует оптимизации, а рассредоточенность производства может усложнять управление. Да, ты выиграешь на логистике сырья, а выиграешь ли на логистике готового продукта — вопрос.

Линия розлива молочной продукции. Это и следующие фото предоставлены компанией

Крупные международные компании, такие как Danone или Lactalis, часто распределяют производство так, чтобы каждый завод фокусировался на конкретном типе продукции. Это позволяет снижать себестоимость благодаря большей эффективности процессов и массовому производству однотипной продукции. Один завод может специализироваться на производстве йогуртов, в то время как другой – заниматься сметаной или сыром кисломолочным.

Такая специализация требует производства больших объемов продукции, чтобы обладать хорошей себестоимостью на одном заводе. Для этого нужно либо занимать большую долю рынка, либо работать на экспорт. Два, три, пять заводов — это не конкурентное преимущество. Это только вопрос того, как ты строишь бизнес.

Ваш Тернопольский молзавод работает с 1957 года. Осталось ли еще на производстве оборудование той эпохи, и хватает ли в старых цехах места для новых производственных линий?

— Мы постоянно модернизируемся, потому никакого оборудования тех времен в использовании не осталось. Завод выстроен на достаточно большой площади, и при рациональном использовании на ней можно разместить необходимое оборудование. Однако по нынешним меркам у нас недостаточная высота помещений. Планируем что-то с этим делать.

Насколько реальным видите приход в украинский молокоперерабатывающий бизнес новых европейских игроков?

— Именно сейчас — нет. Но мы можем стать интересны европейцам в случае завершения войны, предоставления нам гарантий безопасности. Однако они придут на украинский рынок не для того, чтобы развивать перерабатывающую отрасль Украины, а, скорее всего, обеспечить себя сырьем.

Наши соседи построили у себя огромные мощности по производству сухих молочных продуктов, и им не хватит сырья. У них молодое поколение почти не заинтересовано работать в молочном скотоводстве, поэтому производство молока в ЕС будет уменьшаться. Но им будет выгодно брать сырое молоко в Украине, где есть благоприятные климатические условия.

Производственное оборудование на заводе "Молокии" в Тернополе

Со вступлением Украины в ЕС наша молокоперерабатывающая отрасль столкнется с огромными проблемами — не совсем честной конкуренцией со стороны европейских компаний. Они точно не будут рассматривать Украину как производственную площадку или инвестировать в производственные мощности. У ЕС есть свои, а с современными технологиями логистика сырья больше не проблема.

Правда ли, что большинство молокопереработчиков готовы перепрофилировать деятельность, но за их активы в Украине не дают хорошую цену, поэтому они продолжают работу?

— Совершенно согласен с этим мнением. Смена собственников, слияния и поглощения в молокоперерабатывающей отрасли редки из-за низкой доходности бизнеса при значительной капитальной нагрузке. Большинство молокопереработчиков были бы готові перепрофилироваться, однако стоимость их активов в Украине остается низкой, что делает невыгодной продажу активов. Рыночная оценка молзаводов не отражает реальных инвестиций в производственные мощности. В течение года наши оборотные средства совершают как минимум четыре полных оборота, но прибыльность остается низкой. Основная причина – недостаточная глубина переработки.

Второе — конкуренция со стороны маленьких молзаводов, которые выживают с минимальными финансовыми результатами, но продолжают работу. Третье — в Украине существует значительный "серый" рынок, который не позволяет нам работать в нормальных рыночных условиях. Назовем его "дырявой границей". Четвертое — "черный" рынок внутри страны с нечестной конкуренцией. Поэтому в Украине не удастся создать рынок цивилизованный рынок молочных продуктов, пока существует базар.

Перерабатывающие предприятия без сырья не останутся

Поголовье КРС в Украине сокращается уже много лет. Есть ли риск, что перерабатывающие заводы останутся без сырья?

— Заводы не останутся без сырья. Хотя поголовье КРС сокращается в хозяйствах населения, оно растет в фермерских хозяйствах, занимающихся промышленным производством молока.

Коровы на одной из ферм-поставщиков "Молокии"

В Украине можно развивать молочное скотоводство в домохозяйствах, но только с государственной поддержкой. Например, фермеры в ЕС, которые содержат 50 коров, получают дотации, без которых это направление просто нерентабельно. Содержание даже десяти коров сегодня не приносит прибыли, поскольку требует значительных инвестиций и тяжелого физического труда.

Иногда владельцы перерабатывающих предприятий говорят: "я уйду в производство молока". Но это совсем другой бизнес. Это как фермеру пойти в переработку. Можно ли научиться? Можно, лет через 15-20. Этот бизнес требует $10 тыс. инвестиций в одно коровоместо, еще нужна земля, техника и инфраструктура. Это фактически означает полное изменение бизнес-модели: если вместо своего молокоперерабатывающего завода вкладываться в развитие фермы КРС — молокоперерабатывающий бизнес станет неконкурентным.

Хозяйство должно продавать молоко по рыночной цене, даже собственному молзаводу. Если же собственник решит покупать свое молоко подешевле, то это будет уже не бизнес, а дотирование одного направления за деньги другого.

Я не верю в идею, что молокоперерабатывающие компании могут самостоятельно создавать свою сырьевую зону. Переработчики не будут инвестировать в небольшие семейные молочные фермы, потому что это огромные капиталовложения с неизвестным результатом. Также не верю в массовое развитие небольших семейных ферм как основы молочного бизнеса. Отдельные хозяйства могут существовать, но превращение этого направления в масштабный и устойчивый бизнес выглядит нереалистичным.

В 2017 году вы покупали только 14% сырого молока у населения. Закупаете ли его сейчас, учитывая ужесточение требований к качеству молока?

— Последние годы мы не закупаем молоко ни у населения, ни у предпринимателей, закупающих молоко от населения. Мы покупаем молоко экстра сорта в крупных фермерских хозяйствах.

Молоко от коровы из фермерского хозяйства по составу такое же, как от коровы из семейной фермы. Разница в качестве ухода: правильном кормлении, санитарных процедурах перед дойкой и во время дойки, надлежащем хранении сырья. Также многое определяет технологический процесс. На промышленных фермах молоко после доения сразу попадает в закрытый трубопровод и быстро охлаждается, а на небольших проходит через доильный аппарат, затем сливается в открытый контейнер, и только после этого охлаждается.

Когда молоко собирается от многих небольших поставщиков и смешивается в одной партии, его качество значительно снижается. У них разный уровень соблюдения санитарных норм, и, даже если большинство поставщиков работает правильно, всегда есть риск, что молоко одного из них не будет соответствовать стандартам. Практически невозможно ежедневно контролировать качество у десятков или сотен малых поставщиков.

"Астарта" указывает "Молокию" среди покупателей своего сырого молока. Сформировалась ли в Украине стабильная промышленная система "производитель-переработчик"?

— Сейчас мы работаем примерно с 40 фермерскими хозяйствами Украины. Среди них "Астарта", "Эридон", "Жемчужина Подолья", "Кищенцы", "Дзензелевское", "Агропродсервис" и другие.

Линия упаковки готовой продукции

В разные годы у нас было 20-50 поставщиков молока, каждый из которых имел 300-5000 коров. Мы стремимся заключать сделки на годы, хотя рынок редко предлагает такие возможности. Отсутствие долгосрочных сделок – это больше проблема переработчика, а не производителя. Производитель всегда свободен пойти к тому перерабатывающему предприятию, которое предложит более высокую цену. Однако в итоге из-за отсутствия стабильности и предсказуемости на рынке проигрывают все.

Когда ты играешь вдолгую, на 2-4 года, у тебя есть определенная стабильность и понимание, как дальше развивать свой бренд и повышать капитализацию рынка, чтобы получить лучшую цену. Производителю трудно планировать свой финансовый цикл, потому что цены на сырое молоко постоянно изменяются. Но переработчику это втрое сложнее, зависит и от цен на сырье на внутреннем рынке, и от возможности экспортировать, и от производителя молока.

Жалобы заводов и граждан – действенный метод борьбы с некачественной продукцией

В последний раз производители пищевых продуктов протестовали против условий торговых сетей в 2023 году. Сейчас таких нареканий нет, потому что стороны нашли определенное решение?

— Все мы участники рынка: производители молока, переработчики, ритейл. Каждый хочет иметь для себя наилучшие условия. Это вечный процесс, где каждый отстаивает свои права. Мы в этой цепочке пока самое слабое звено, и переработчики должны отстаивать свои интересы вместе. В отношениях с ритейлом мы будем действовать соответственно складывающейся ситуации, и дополнительно будем искать добавленную стоимость на экспортных рынках.

Глава СМПУ Вадим Чагаровский предлагает возвращение бесплатного молока в рацион школьников. Позволит ли это реально улучшить питание детей, без риска поставки некачественной продукции и переплат на тендерах?

— Я обеими руками за это предложение. Детям нужно полноценное питание, а молочные продукты являются самыми естественными источниками белков, жиров, углеводов, кальция и других важных микроэлементов.

Ультрапастеризованное молоко, которое может храниться при длительных отключениях электроэнергии

Однако при обеспечении пищевыми продуктами школ, садов, больниц и военных нужно учитывать не только ценовой фактор. Первым фактором отбора должна быть репутация производителя, вторым — качество и безопасность продукции. Если решающей будет цена — качественного питания не будет. Всегда найдутся те, кто захочет пойти на компромисс с совестью и выиграть тендер из-за низкой цены.

Какая доля прибыли "Молокии" приходится на тендеры?

— Мы обычно не подаемся на тендеры, потому что в большинстве случаев не можем конкурировать по цене. Мы стараемся максимально сохранить естественную пользу продукции, поэтому не можем противостоять компаниям, которые ориентируются на удешевление из-за снижения качества.

Отрасль жалуется на треть сфальсифицированного молока в Украине. Откуда оно появляется, по каким каналам реализуется, насколько эффективна борьба с фальсификатом?

— В Украине нет фальсифицированного молока. Есть некачественное — подкисшее с остатками антибиотиков после лечения коров. Недобросовестные перерабатывающие предприятия производят определенные манипуляции с таким сырьем, чтобы использовать его в производстве молочной продукции.

Также есть молочные молочные продукты, на этикетках которых это не указано. Например, спред, продающийся как масло. Сметанный продукт может маркироваться как "сметана", хотя в нем почти нет сливок или вообще нет молочного жира, а используется только обезжиренное молоко. Кисломолочный творог, в который добавляют растительные волокна и производят с использованием разного рода улучшителей.

Сейчас такие продукты хотя бы не называют творогом, маслом или сметаной — это уже шаг в правильном направлении. Но они все еще попадают на рынок, в частности, в места с низким уровнем контроля, где продаются без должного учета, часто за наличные. Это создает риски для экономики и здоровья потребителей.

Как с этим бороться? Первое — это объективное расследование случаев фальсификации и жесткий контроль за качеством продукции на рынке. Второе — жалобы, как от самих участников рынка, так и от сознательных граждан. Только сочетание этих двух факторов может снизить долю некачественных молочных продуктов.