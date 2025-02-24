Где в Украине производят больше всего молока: названы регионы-лидеры

В январе украинские сельхозпредприятия нарастили производство молока- сырья, но в хозяйствах населения продолжается тенденция сокращения объемов надоя.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).

Сколько молока произвели в Украине

Отмечается, что, по предварительным данным Минагро, в январе 2025 года в УКРАИНЕ произвели 453 тыс. т молока-сырья, что на 77 тыс. т меньше (-14%) по отношению к декабрю 2024 года и на 8 тыс. т меньше (-2%) по отношению к январю 2024 года. В январе 2025 г. доля предприятий в производстве молока-сырья составила 57%, а хозяйств населения – 43%.

Предприятия произвели 260 тыс. т молока-сырья в январе 2025 года, что на 1 тыс. т больше (+0,3%) по сравнению с декабрем 2024-го и на 17 тыс. т больше (+7%) по сравнению с январем 2024 года.

В хозяйствах населения объемы надоя в январе 2025 года составили 193 тыс. т молока, что на 77 тыс. т меньше (-29%) по отношению к декабрю и на 25 тыс. т меньше (-12%) по отношению к январю 2024-го.

Фермы увеличивают надои

Как отмечают в АВМ, темпы прироста производства молока-сырья в промышленном секторе Украины в 2024 году были одними из лучших в Европе и мире. Так, молочнотоварные фермы произвели в 2024 году на 12,5% молока-сырья больше по сравнению с 2023 годом. Для сравнения, в 2024 году Австралия увеличила объем производства молока на 2,4%, Новая Зеландия на 1,3%, ЕС на 0,7%, а США сократили производство молока на 0,2%.

Но, несмотря на прирост производства в промышленном секторе, в личных крестьянских хозяйствах идет падение объемов надоя, констатируют аналитики.

"Вероятно, если до 2030 года личные крестьянские хозяйства не осуществят укрупнение, то их молоко перестанет поступать на переработку и будет использоваться для собственного потребления. Поэтому промышленные фермы работают над улучшением производительности и увеличивают объемы надоя, чтобы в перспективе перекрыть объемы молока, поступающие из личных крестьянских хозяйств", — сказал он.

По прогнозам аналитиков, в 2025 году фермы могут воздержаться от наращивания производства молока в условиях сокращения спроса на молочную продукцию на внутреннем рынке и падения закупочных цен.

Регионы-лидеры

По данным АВМ, наиболее существенно объемы производства молока увеличились на сельхозпредприятиях в Николаевской области (+27%), Львовской области (+23%), Тернопольской области (+17%), Хмельницкой области (+16%), Винницкой области (+14%), Черкасской области (+8%), Ивано-Франковск прошлогоднего периода

В январе 2025 года больше всего молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

Полтавская область – 39,6 тыс. т;

Черкасская область – 32,7 тыс. т;

Хмельницкая область – 24,5 тыс. т;

Винницкая область – 23,9 тыс. т;

Черниговская область – 23,8 тыс. т.е.

Как сообщал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, в прошлом году в Украине зафиксирован рекордный средний надежд на одну корову в с/х предприятиях – 6 565 литров. Это на 7% больше предыдущего года и является самым большим годовым ростом за последнее десятилетие.

В то же время аналитики обращают внимание на существенное увеличение импорта свежих молокопродуктов. В январе их завезли на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее в Украину завозили в основном йогурты и различные сырковые продукты, но в январе было импортировано несколько тонн дешевого польского молока. На польский импорт свежих молочных продуктов приходится 60% всего объема.