Де в Україні виробляють найбільше молока: названо регіони-лідери

В січні українські сільгосппідприємства наростили виробництво молока-сировини, але в господарствах населення триває тенденція щодо скорочення обсягів надою.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

Скільки молока виробили в Україні

Зазначається, що за попередніми даними Мінагро, в січні 2025 року в УКРАЇНІ виробили 453 тис. т молока-сировини, що на 77 тис. т менше (-14%) відносно грудня 2024 року і на 8 тис. т менше (-2%) відносно січня 2024 року. В січні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 57%, а господарств населення – 43%.

Підприємства виробили 260 тис. т молока-сировини в січні 2025 року, що на 1 тис. т більше (+0,3%) порівняно з груднем 2024-го і на 17 тис. т більше (+7%) порівняно з січнем 2024-го.

В господарствах населення обсяги надою в січні 2025 року склали 193 тис. т молока, що на 77 тис. т менше (-29%) відносно грудня і на 25 тис. т менше (-12%) відносно січня 2024-го.

Ферми збільшують надої

Як зауважують в АВМ, темпи приросту виробництва молока-сировини в промисловому секторі України в 2024 році були одними з найкращих в Європі та світі. Так, молочнотоварні ферми виробили в 2024 році на 12,5 % молока-сировини більше порівняно з 2023 роком. Для порівняння, в 2024 році Австралія збільшила обсяги виробництва молока на 2,4%, Нова Зеландія на 1,3%, ЄС на 0,7%, а США скоротили виробництво молока на 0,2%.

Але, незважаючи на приріст виробництва в промисловому секторі, в особистих селянських господарствах триває падіння обсягів надою, констатують аналітики.

"Вірогідно, якщо до 2030 року особисті селянські господарства не здійснять укрупнення, то їх молоко перестане надходити на переробку і використовуватиметься для власного споживання. Тому промислові ферми працюють над покращенням продуктивності і збільшують обсяги надою щоби в перспективі перекрити обсяги молока, які надходять з особистих селянських господарств", - підкреслюють в АВМ.

За прогнозами аналітиків, у 2025 році ферми можуть утриматися від нарощування виробництва молока в умовах скорочення попиту на молочну продукцію на внутрішньому ринку та падіння закупівельних цін.

Регіони-лідери

За даними АВМ, найбільш суттєво обсяги виробництва молока збільшилися на сільгосппідприємствах у Миколаївській області (+27%), Львівській області (+23%), Тернопільській області (+17%), Хмельницькій області (+16%), Винницькій області (+14%), Черкаській області (+8%), Івано-Франківській області (+8%), Житомирській області (+7%), Полтавській області (+7%) відносно минулорічного періоду.

В січні 2025 року найбільше молока-сировини виробили сільгосппідприємства в наступних областях:

Полтавська область – 39,6 тис. т;

Черкаська область – 32,7 тис. т;

Хмельницька область – 24,5 тис. т;

Вінницька область – 23,9 тис. т;

Чернігівська область – 23,8 тис. т.

Як повідомляв міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, минулого року в Україні зафіксовано рекордний середній надій на одну корову в с/г підприємствах - 6 565 літрів. Це на 7% більше попереднього року і є найбільшим річним зростанням за останнє десятиріччя.

Натомість аналітики звертають увагу на суттєве збільшення імпорту свіжих молокопродуктів. У січні їх завезли на 55% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Раніше в Україну завозили в основному йогурти та різні сиркові продукти, але в січні було імпортовано кількасот тонн дешевого польського молока. Наразі на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% всього обсягу.