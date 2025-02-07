Плюс 20% за последнюю неделю: в Украине стремительно подорожал крупный рогатый скот

Цены на живец крупного рогатого скота (КРС) выросли почти на 20% за последнюю неделю. Бычков товарных кондиций уже не хватает.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока в Facebook .

По данным ассоциации, цена на коров высшей упитанности на 5 февраля вырос с 64 до 74 грн/кг и спрос сохраняется.

Главным драйвером называют активизацию спроса экспортеров. Этому способствует ряд факторов, в частности раннее празднование Рамадана в 2025 году, а также ограниченное присутствие живца КРС из ЕС из-за вспышки ящура.

Обычно спрос на живца крупного рогатого скота угасает в ноябре и после новогоднего затишья возобновляется с марта под влиянием нарастания экспортного спроса в арабские страны.

"Однако в этом году Рамадан начинают праздновать с 28 февраля, поэтому запрос на убойную КРС со стороны Ливана и Иордании усилился уже с первых чисел января. И пока бычков товарных кондиций уже не хватает, то стремительное снижение цен на молоко-сырье и недостаток оборотных средств на посевную я. Поэтому актуальность вопроса нарастает: молоко или мясо?" — отмечают специалисты Ассоциации производителей молока .

Напомним, в декабре 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление №1407, которым продолжено финансирование государственной программы по поддержке фермеров, возделывающих до 120 гектаров угодий или содержащих до 100 коров, 500 коз и/или овец.