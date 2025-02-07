Плюс 20% за останній тиждень: в Україні стрімко подорожчала велика рогата худоба

Ціни на живець великої рогатої худоби (ВРХ) зросли майже на 20% за останній тиждень. Бичків товарних кондицій вже бракує.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока у Facebook.

За даними асоціації, ціна на корів вищої вгодованості на 5 лютого зросла із 64 до 74 грн/кг і попит зберігається.

Головним драйвером називають активізацію попиту експортерів. Цьому сприяє низка факторів, зокрема раннє святкування Рамадана у 2025 році, а також обмежена присутність живця ВРХ із ЄС через спалахи ящуру.

Зазвичай попит на живця великої рогатої худоби згасає у листопаді і після новорічного затишшя відновлюється аж із березня під впливом наростання експортного попиту до арабських країн.

"Проте цьогоріч Рамадан починають святкувати з 28 лютого, тому запит на забійну ВРХ з боку Лівану та Йорданії посилився вже з перших чисел січня. І поки бичків товарних кондицій вже бракує, то стрімке зниження цін на молоко-сировину та нестача обігових коштів на посівну в т.ч. через затримки в оплаті за поставлену сировину можуть стимулювати молочні ферми активніше скорочувати поголів'я. Тому актуальність питання наростає: молоко чи м'ясо?" — зазначають фахівці Асоціації виробників молока.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.