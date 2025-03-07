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"Молокія" до літа не очікує змін в ціноутворенні молочної продукції

"Молокія" до літа не очікує змін в ціноутворенні молочної продукції
Продукція "Молокії". Фото надане компанією

Компанія “Молокія”, яка займається виробництвом молочних продуктів на Тернопільскому молзаводі, не очікує до літа 2025 року значних змін у ціноутворенні готової продукції. Про це виданню Delo.ua розповів співвласник компанії Віталій Ковальчук.  

"Зараз ми не плануємо підвищення цін на готову молочну продукцію — молоко, сир, кисломолочні вироби. До літа ми не очікуємо значних змін у ціноутворенні, хоча можливі точкові коригування. Проте остаточні рішення залежатимуть, зокрема, від ситуації на зовнішньому ринку", — уточнив співрозмовник видання.

За його словами, вартість молочної продукції в Україні визначають три основні фактори: 

Купівельна спроможність населення.

Експортні ціни на біржові молочні продукти. Приблизно третина сирого молока в Україні переробляється на біржові продукти — масло, сухі молочні продукти, сухі молочні білки, казеїн, сири напівтверді та кормові тощо. На їх вартість молокопереробні підприємства орієнтуються при оцінці витрат на виробництво готової продукції.

Якщо ці біржові ціни ростуть — сире молоко дорожчає в закупівлі для європейських компаній, а потім і в Україні. Якщо ж ціни на міжнародних ринках падають  вартість сировини знижується і на українському ринку. У такому разі немає підстав для підвищення цін на готову продукцію, а навпаки  можливі тривалі акційні пропозиції для споживачів.

Повномасштабне вторгнення РФ. Війна теж впливає на ціни: скорочується економіка України та кількість споживачів харчових продуктів, люди виїжджають за кордон, працівники підприємств долучаються до Сил оборони. Цей фактор впливає одночасно на всю молочну галузь країни.

Повну розмову з Віталієм Ковальчуком про стан справ в молокопереробці — читайте в інтерв'ю "ЄС буде зацікавлений отримувати з України сире молоко, а не розвивати тут переробку". 

"Молокія" — українська сімейна компанія, з 1999 року займається виробництвом молочних продуктів на території колишнього Тернопільського молзаводу, а також їх дистрибуцією. Її асортимент перевищує 80 позицій. Компанія співпрацює з більшістю продуктових ритейлерів, постачає продукцію в заклади HoReCa. Має 11 власних філій, роздрібні магазини та широку дистриб'юторську мережу. Закордонні ринки збуту: ЄС, Велика Британія, США, Китай, країни MENA.

Нагадаємо, в Україні на початок березня ціни на молочні продукти перевищили показники минулого року. Проте в березні очікуються знижки на молочні продукти, що може посприяти пожвавленню попиту на внутрішньому ринку.

Середні ціни на молочні продукти в Україні змінились наступним чином:

  • молоко жирністю 2,5% — 59,05 грн/кг, що на 8% більше порівняно з попереднім місяцем і на 28% більше, ніж минулого року;
  • кефір — 69,04 грн/кг (+3% і +30% відповідно);
  • сметана — 168,56 грн/кг (+4% і +33% відповідно);
  • йогурт питний — 109,12 грн/кг (+5% і +21% відповідно);
  • сир кисломолочний — 271,68 грн/кг (+1,2% і +19% відповідно);
  • вершкове масло — 566,29 грн/кг (+4% і +40% відповідно). 
Автор:
Олексій Козаченко