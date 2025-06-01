Moody's подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "преддефолтный": какой прогноз

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне "Ca", то есть "преддефолтный", отметив, что на экономику страны и дальше влияет полномасштабная война с Россией, а также сохраняется высокая неопределенность перспектив мирных переговоров.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters.

В сообщении Moody's отмечается, что перспективы экономического роста Украины остаются ограниченными из-за сложной ситуации безопасности, дефицита рабочей силы и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. При этом агентство сохранило прогноз рейтинга "стабильный".

Уровень "Ca" в классификации Moody's означает высокий риск дефолта, при котором обязательства очень спекулятивны, а вероятность полного возврата долга — ограничена.

На фоне обновления рейтинга Министерство финансов Украины сообщило об отказе от выплат более $665 млн владельцам варрантов ВВП, что стало первым случаем дефолта по этим долговым инструментам с момента их создания.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году ВВП Украины сократился почти на 30%, и хотя в 2023-2024 годах наблюдался постепенный рост, экономика до сих пор не вернулась к довоенному уровню. Moody's прогнозирует, что в 2025 году рост ВВП замедлится до 2,5% по сравнению с 2,9% в 2024 году и будет оставаться сдержанным по меньшей мере до 2027 года.

На фоне обновления прогноза Moody's, другое ведущее агентство Fitch на прошлой неделе также подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт", обратив внимание на серьезное ухудшение государственных финансов и неопределенность дипломатической ситуации.