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Moody’s підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "переддефолтний": який прогноз

Moody's
Moody’s оновило прогноз для України

Рейтингове агентство Moody’s підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України на рівні "Ca", тобто "переддефолтний", зазначивши, що на економіку країни й надалі впливає повномасштабна війна з Росією, а також зберігається висока невизначеність щодо перспектив мирних переговорів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters.

У повідомленні Moody’s зазначається, що перспективи економічного зростання України залишаються обмеженими через складну безпекову ситуацію, дефіцит робочої сили та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. При цьому агентство зберегло прогноз рейтингу "стабільний".

Рівень "Ca" у класифікації Moody’s означає високий ризик дефолту, за якого зобов’язання є дуже спекулятивними, а ймовірність повного повернення боргу — обмежена.

На тлі оновлення рейтингу Міністерство фінансів України повідомило про відмову від виплат понад $665 млн власникам варантів ВВП, що стало першим випадком дефолту за цими борговими інструментами з моменту їх створення.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ВВП України скоротився майже на 30%, і хоча у 2023–2024 роках спостерігалося поступове зростання, економіка досі не повернулася до довоєнного рівня. Moody’s прогнозує, що у 2025 році зростання ВВП сповільниться до 2,5%, порівняно з 2,9% у 2024 році, та залишатиметься стриманим щонайменше до 2027 року.

На тлі оновлення прогнозу Moody’s, інше провідне агентство — Fitch — минулого тижня також підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт", звернувши увагу на серйозне погіршення державних фінансів та невизначеність дипломатичної ситуації.

Автор:
Тетяна Гойденко