Україна пропускає виплату $665 млн за боргом, прив’язаним до економічного зростання

Україна не здійснить виплату у розмірі понад 665 мільйонів доларів США за державними деривативами, що мали бути сплачені 2 червня. Це стало наслідком безуспішних переговорів з міжнародними інвесторами щодо реструктуризації боргу, прив’язаного до показників економічного зростання.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Вloomberg та пресслужбу Міністерства фінансів України.

Заяву про пропущений платіж Міністерство фінансів України оприлюднило на Ірландській фондовій біржі, зазначивши, що сума платежу за державними деривативами, які винагороджують інвесторів у разі зростання ВВП понад 3% на рік, становить 665 млн 453 тис. 507,60 доларів США.

Причиною відмови від виплати став чинний мораторій на платежі за цими цінними паперами, який було запроваджено у серпні 2024 року й який залишається в силі до завершення реструктуризації. У рамках цієї ж реструктуризації уряд тоді вилучив із умов деривативів положення про крос-дефолт, що дозволяє відтерміновувати виплати без юридичних наслідків для інших зовнішніх боргових зобов’язань країни.

Йдеться про так звані варанти ВВП, термін дії яких спливає у 2041 році. Вони не були включені до угоди про реструктуризацію зовнішнього боргу України на суму 20 млрд доларів, яка була досягнута минулого року. Згідно з нещодавніми оцінками, близько 20% таких паперів належать самій державі.

У квітні 2025 року уряд України намагався узгодити з інвесторами умови реструктуризації зобов’язань обсягом 3,2 млрд доларів. Серед основних кредиторів були фонди Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group.

Україна запропонувала обмін варантів на суверенні облігації, однак інвестори відкинули цю пропозицію, наполягаючи на отриманні понад 400 млн доларів готівкою та конвертації ще понад 200 млн у нові облігації. Уряд вважає такі умови неприйнятними.

"Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів, яка забезпечить довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни", — йдеться у заяві Міністерства фінансів.

Країна прагне забезпечити дотримання цільових показників боргу, передбачених програмою співпраці з МВФ, а також принципу рівного підходу до всіх кредиторів.

Міністерство також повідомило, що після дати несплаченого платежу 2 червня варанти ВВП торгуватимуться з урахуванням накопиченої, але не сплаченої суми, якщо не буде домовлено про інше.

На фоні відсутності прогресу у переговорах та поновлення насильства в Україні після зупиненого мирного процесу, ініційованого адміністрацією Дональда Трампа, українські облігації втратили частину попереднього приросту. Варранти ВВП, які в лютому торгувалися на рівні 88 центів за долар, до кінця травня знизилися до 73 центів.

Минулого тижня агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт", заявивши, що він збережеться, доки країна не врегулює ситуацію з більшістю своїх комерційних зовнішніх кредиторів. За словами агентства, варранти ВВП офіційно вважатимуться непрацюючими після дати несплаченого платежу.

Хоча в кінці квітня український уряд поки не зміг домовитися з власниками ВВП-варантів про реструктуризацію боргу, у серпні 2024 року Київ уже здійснив виплату на суму близько 200 млн доларів за такими інструментами, однак після цього був запроваджений мораторій. Наразі уряд продовжує консультації з інвесторами задля досягнення нової угоди, що дозволила б зберегти фінансову стійкість без шкоди для післявоєнного відновлення країни.