Украина пропускает выплату $665 млн по долгу, привязанному к экономическому росту

Украина не произведет выплату в размере более 665 миллионов долларов США по государственным деривативам, которые должны были быть оплачены 2 июня. Это явилось следствием безуспешных переговоров с международными инвесторами по реструктуризации долга, привязанного к показателям экономического роста.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Вloomberg и пресс-службу Министерства финансов Украины.

Заявление о пропущенном платеже Министерство финансов Украины обнародовало на Ирландской фондовой бирже, отметив, что сумма платежа по государственным деривативам, вознаграждающим инвесторов в случае роста ВВП свыше 3% в год, составляет 665 млн 453 тыс. рублей. 507,60 долларов США.

Причиной отказа от выплаты стал действующий мораторий на платежи по этим ценным бумагам, который был введен в августе 2024 года и остается в силе до завершения реструктуризации. В рамках этой же реструктуризации правительство тогда изъяло из условий деривативов положение о кросс-дефолте, что позволяет откладывать выплаты без юридических последствий для других внешних долговых обязательств страны.

Речь идет о так называемых варрантах ВВП, срок действия которых истекает в 2041 году. Они не были включены в соглашение о реструктуризации внешнего долга Украины на сумму 20 млрд долларов, которое было достигнуто в прошлом году. Согласно недавним оценкам, около 20% таких бумаг принадлежат самому государству.

В апреле 2025 года правительство Украины пыталось согласовать с инвесторами условия реструктуризации обязательств в объеме 3,2 млрд долларов. Среди основных кредиторов были фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group.

Украина предложила обмен варрантов на суверенные облигации, однако инвесторы отвергли это предложение, настаивая на получении более 400 млн долларов наличными и конвертации еще более 200 млн в новые облигации. Правительство считает такие условия неприемлемыми.

"Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации по достижению справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы восстановления и восстановления страны", — говорится в заявлении Министерства финансов.

Страна стремится обеспечить соблюдение целевых показателей долга, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, а также принцип равного подхода ко всем кредиторам.

Министерство также сообщило, что после даты неуплаченного платежа 2 июня варранты ВВП будут торговаться с учетом накопленной, но не уплаченной суммы, если не будет договорено о другом.

На фоне отсутствия прогресса в переговорах и возобновлении насилия в Украине после остановленного мирного процесса, инициированного администрацией Дональда Трампа, украинские облигации потеряли часть предыдущего прироста.

На прошлой неделе агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт", заявив, что он сохранится до тех пор, пока страна не урегулирует ситуацию с большинством своих коммерческих внешних кредиторов. По словам агентства, варранты ВВП будут официально считаться неработающими после даты неуплаченного платежа.

Хотя в конце апреля украинское правительство пока не смогло договориться с владельцами ВВП-варрантов о реструктуризации долга, в августе 2024 года Киев уже произвел выплату на сумму около 200 млн долларов по таким инструментам, однако после этого был введен мораторий. В настоящее время правительство продолжает консультации с инвесторами для достижения нового соглашения, позволяющего сохранить финансовую устойчивость без ущерба для послевоенного восстановления страны.