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Fitch подтвердило рейтинг "ограниченного дефолта" для Украины

Fitch, рейтинг
Fitch сохранило рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта / Depositphotos

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 23 мая подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне Restricted Default ("ограниченный дефолт").

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт агентства.

Причина — продолжающаяся реструктуризация внешнего коммерческого долга и отсутствие окончательного соглашения с кредиторами.

Fitch отмечает, что действующий статус связан с тем, что Украина еще не нормализовала отношения с большинством внешних кредиторов, в частности, не достигла договоренностей относительно варрантов ВВП на $2,6 млрд и отдельных кредитов, таких как Cargill на $0,7 млрд. До завершения переговоров рейтинг будет оставаться на нынешнем уровне.

В то же время, Fitch подтвердило более высокий рейтинг — CCC+ — для долговых обязательств в национальной валюте. Агентство объясняет это продолжением обслуживания внутреннего долга, большинство которого принадлежит НБУ и государственным банкам, что снижает стимулы к его реструктуризации.

Дефицит бюджета и вызовы в среднесрочной перспективе

Фискальная ситуация остается сложной: в 2024 году дефицит бюджета Украины составил 17,2% ВВП, а в 2025 году, по прогнозам, может вырасти до 19,3%.

Несмотря на это, значительная внешняя поддержка, в том числе средства от замороженных российских активов и помощь МВФ, позволяет правительству поддерживать достаточный уровень резервов. Внешнее финансирование в 2025 году ожидается на уровне $55 млрд.

Вместе с тем, Fitch отмечает серьезные вызовы в среднесрочной перспективе: рост дефицита текущего счета до 14,5% ВВП, усиление монетарной политики из-за инфляционного давления (15,1% в апреле) и замедленный экономический рост — 2,5% в 2025 году.

Агентство также отмечает высокий риск, связанный с правами кредиторов, институциональной способностью и управленческим качеством государства, что отражено в самом низком уровне ESG-оценок — "5" — по нескольким направлениям, включая верховенство права и международные отношения.

Fitch отмечает, что рейтинг может быть повышен после достижения договоренностей с внешними кредиторами и завершения реструктуризации. Зато ослабление поддержки со стороны партнеров или обострение войны может привести к дальнейшему снижению.

Напомним, последний раз   Fitch   Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченный дефолт" в декабре 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко