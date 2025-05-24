Fitch підтвердило рейтинг "обмеженого дефолту" для України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 23 травня підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні Restricted Default ("обмежений дефолт").

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт агентства.

Причина — триваюча реструктуризація зовнішнього комерційного боргу та відсутність остаточної угоди з кредиторами.

Fitch зазначає, що чинний статус пов’язаний із тим, що Україна ще не нормалізувала відносини із більшістю зовнішніх кредиторів, зокрема, не досягла домовленостей щодо варантів ВВП на $2,6 млрд і окремих кредитів, як-от від Cargill на $0,7 млрд. До завершення цих переговорів рейтинг залишатиметься на нинішньому рівні.

Водночас Fitch підтвердило вищий рейтинг — CCC+ — для боргових зобов’язань у національній валюті. Агентство пояснює це продовженням обслуговування внутрішнього боргу, більшість якого належить НБУ та державним банкам, що знижує стимули до його реструктуризації.

Дефіцит бюджету та виклики в середньостроковій перспективі

Фіскальна ситуація залишається складною: у 2024 році дефіцит бюджету України становив 17,2% ВВП, а у 2025-му, за прогнозами, може зрости до 19,3%.

Попри це, значна зовнішня підтримка — зокрема кошти від заморожених російських активів і допомога МВФ — дозволяє уряду підтримувати достатній рівень резервів. Зовнішнє фінансування у 2025 році очікується на рівні $55 млрд.

Разом з тим, Fitch вказує на серйозні виклики в середньостроковій перспективі: зростання дефіциту поточного рахунку до 14,5% ВВП, посилення монетарної політики через інфляційний тиск (15,1% у квітні) та сповільнене економічне зростання — 2,5% у 2025 році.

Агентство також відзначає високий ризик, пов’язаний із правами кредиторів, інституційною спроможністю та управлінською якістю держави, що відображено в найнижчому рівні ESG-оцінок — "5" — за кількома напрямами, включно з верховенством права та міжнародними відносинами.

Fitch зазначає, що рейтинг може бути підвищено після досягнення домовленостей із зовнішніми кредиторами та завершення реструктуризації. Натомість послаблення підтримки з боку партнерів або загострення війни можуть спричинити подальше зниження.

Нагадаємо, востаннє Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" у грудні 2024 року.