На Днепропетровщине реализуют 20 медицинских инвестпроектов на 1,75 млрд грн: как обновят больницы

В Днепропетровской области реализуют 20 инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. На их финансирование в 2026 году предусмотрено более 1,75 млрд. грн. Среди них – строительство хирургического корпуса в Днепре и реконструкция городской больницы в Кривом Роге.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Что строят в Днепре

В Региональном медицинском центре семейного здоровья строят десятиэтажный хирургический корпус площадью более 10 тыс. кв. м. Его готовность составляет 80%. В корпусе планируют обустроить отделение нейрохирургии, неврологии, травматологии и неотложной хирургии на 63 стационарных койках, а также отделение хирургии одного дня на 21 койку.

На проект в 2026 году предусмотрено более 568 млн грн: 348,3 млн грн из государственного бюджета и 220 млн грн из областного. На территории центра также строят укрытия на 535 человек.

Какие изменения планируют в Кривом Роге

В городской клинической больнице №2 реконструируют главный корпус . После завершения работ там планируется обустроить операционный блок и реанимацию, расширить возможности экстренной помощи и реабилитации. На проект общей стоимостью более 1,8 млрд. грн. в 2026 году предусмотрели 483,7 млн . грн.

"Днепропетровщина сегодня принимает значительное количество пациентов с тяжелыми травмами, в том числе военных и пострадавших от российских атак", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко .

Какое оборудование получили больницы

В 2020–2026 годах медучреждения области получили оборудование более чем на 2,38 млрд грн. В частности, больницам передали 13 компьютерных томографов, 6 магнитно-резонансных томографов, 5 ангиографов, 47 рентгеновских аппаратов, 81 аппарат УЗИ и 117 автомобилей скорой помощи.

В октябре 2026 года также был заключен договор на поставку линейного ускорителя для Криворожского онкологического диспансера. На подготовку помещения из областного бюджета было выделено 50 млн грн.

Отдельно область намерена создать Центр идентификации на базе системы судебно-медицинской экспертизы. В проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено более 600 млн . грн. на развитие этой системы, в частности на оборудование бюро.

Ранее сообщалось, что для медицинских учреждений прифронтовых общин предлагают предусмотреть отдельное государственное финансирование с учетом рисков безопасности.