На Дніпропетровщині втілюють 20 медичних інвестпроєктів на 1,75 млрд грн: як оновлять лікарні

На Дніпропетровщині реалізовують 20 інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я. На їх фінансування у 2026 році передбачено понад 1,75 млрд грн. Серед них — будівництво хірургічного корпусу в Дніпрі та реконструкція міської лікарні у Кривому Розі.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Що будують у Дніпрі

У Регіональному медичному центрі родинного здоров’я будують десятиповерховий хірургічний корпус площею понад 10 тис. кв. м. Його готовність становить 80%. У корпусі планують облаштувати відділення нейрохірургії, неврології, травматології та невідкладної хірургії на 63 стаціонарні ліжка, а також відділення хірургії одного дня на 21 ліжко.

На проєкт у 2026 році передбачили понад 568 млн грн: 348,3 млн грн із державного бюджету та 220 млн грн з обласного. На території центру також будують укриття на 535 осіб.

Які зміни планують у Кривому Розі

У міській клінічній лікарні № 2 реконструюють головний корпус. Після завершення робіт там планують облаштувати операційний блок і реанімацію, розширити можливості екстреної допомоги та реабілітації. На проєкт загальною вартістю понад 1,8 млрд грн у 2026 році передбачили 483,7 млн грн.

"Дніпропетровщина сьогодні приймає значну кількість пацієнтів із тяжкими травмами, зокрема військових та постраждалих від російських атак", — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Яке обладнання отримали лікарні

У 2020–2026 роках медзаклади області отримали обладнання на понад 2,38 млрд грн. Зокрема, лікарням передали 13 комп’ютерних томографів, 6 магнітно-резонансних томографів, 5 ангіографів, 47 рентгенівських апаратів, 81 апарат УЗД і 117 автомобілів швидкої допомоги.

У жовтні 2026 року також уклали договір на постачання лінійного прискорювача для Криворізького онкологічного диспансеру. На підготовку приміщення з обласного бюджету виділили 50 млн грн.

Окремо область планує створити Центр ідентифікації на базі системи судово-медичної експертизи. У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн на розвиток цієї системи, зокрема на обладнання бюро.

Раніше повідомлялося, що для медичних закладів прифронтових громад пропонують передбачити окреме державне фінансування з урахуванням безпекових ризиків.