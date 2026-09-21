RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,01

EUR

51,20

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,88

44,75

EUR

52,00

51,75

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

53 лікарні в Україні запустили власну сонячну генерацію: ще 125 проєктів у роботі

сонячні панелі
53 лікарні в Україні запустили власну сонячну генерацію / Міненерго

З початку 2026 року до середини вересня 53 українські медзаклади запустили власну генерацію електроенергії. Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій досягла 3,8 МВт, а ще 125 проєктів перебувають на різних стадіях реалізації.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Сонячні електростанції встановлюють у межах проєкту "Промінь надії". Власна генерація має дозволити медзакладам менше залежати від централізованого електропостачання та продовжувати роботу під час перебоїв зі світлом.

Найбільшу кількість проєктів — 36 — профінансувала Німеччина. Ще вісім закладів отримали обладнання за підтримки Швеції, п'ять — Великої Британії, два — Європейського Союзу. По одному медзакладу профінансували Бельгія та Канада.

Окрім сонячних панелей, проєкт передбачає встановлення систем накопичення електроенергії та іншого обладнання для резервного живлення лікарень.

Для медзакладів така генерація має насамперед зменшити ризик зупинки критичного обладнання через перебої в енергосистемі та скоротити залежність від зовнішнього електропостачання.

Нагадаємо, ще на початку вересня власну генерацію мали 47 українських медзакладів, а сумарна потужність їхніх сонячних електростанцій становила 3,5 МВт. Відтоді кількість закладів зросла ще на шість, а потужність — на 300 кВт.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності