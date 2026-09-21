53 лікарні в Україні запустили власну сонячну генерацію: ще 125 проєктів у роботі

З початку 2026 року до середини вересня 53 українські медзаклади запустили власну генерацію електроенергії. Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій досягла 3,8 МВт, а ще 125 проєктів перебувають на різних стадіях реалізації.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Сонячні електростанції встановлюють у межах проєкту "Промінь надії". Власна генерація має дозволити медзакладам менше залежати від централізованого електропостачання та продовжувати роботу під час перебоїв зі світлом.

Найбільшу кількість проєктів — 36 — профінансувала Німеччина. Ще вісім закладів отримали обладнання за підтримки Швеції, п'ять — Великої Британії, два — Європейського Союзу. По одному медзакладу профінансували Бельгія та Канада.

Окрім сонячних панелей, проєкт передбачає встановлення систем накопичення електроенергії та іншого обладнання для резервного живлення лікарень.

Для медзакладів така генерація має насамперед зменшити ризик зупинки критичного обладнання через перебої в енергосистемі та скоротити залежність від зовнішнього електропостачання.

Нагадаємо, ще на початку вересня власну генерацію мали 47 українських медзакладів, а сумарна потужність їхніх сонячних електростанцій становила 3,5 МВт. Відтоді кількість закладів зросла ще на шість, а потужність — на 300 кВт.