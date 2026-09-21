53 больницы в Украине запустили собственную солнечную генерацию: еще 125 проектов в работе

С начала 2026 года до середины сентября 53 украинских медучреждения запустили собственную генерацию электроэнергии. Общая мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций достигла 3,8 МВт, а еще 125 проектов находятся на разных стадиях реализации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

Солнечные электростанции устанавливают в рамках проекта "Луч надежды". Собственное поколение должно позволить медучреждениям меньше зависеть от централизованного электроснабжения и продолжать работу при перебоях со светом.

Наибольшее количество проектов – 36 – профинансировала Германия. Еще восемь заведений получили оборудование при поддержке Швеции, пять - Великобритании, два - Европейского Союза. По одному медучреждению профинансировали Бельгия и Канада.

Кроме солнечных панелей, проект предусматривает установку систем накопления электроэнергии и другого оборудования для резервного питания больниц.

Для медучреждений такое поколение должно прежде всего уменьшить риск остановки критического оборудования из-за перебоев в энергосистеме и сократить зависимость от внешнего электроснабжения.

Напомним, еще в начале сентября собственную генерацию имели 47 украинских медучреждений, а суммарная мощность их солнечных электростанций составляла 3,5 МВт. С тех пор количество заведений выросло еще на шесть, а мощность — на 300 кВт.