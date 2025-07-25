На фоне российской угрозы Германия планирует ежегодно привлекать к военной службе около 40 000 молодежи

В ответ на растущую угрозу российской агрессии Германия планирует значительно усилить свою армию, привлекая ежегодно до 40 000 молодых людей на добровольную военную службу. Законопроект предусматривает 6-месячный начальный срок службы, зарплату 2000 евро и получение новых навыков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Что предложат добровольцам?

По словам чиновников, проект закона будет представлен в конце августа. Новобранцам предложат привлекательную оплату труда около 2000 евро в месяц (после уплаты налогов) и гибкость прохождения военной службы, чтобы убедить 18-летних юношей и девушек.

Кроме того, добровольцы смогут получить новые навыки и квалификацию, получить доступ к языковым курсам и субсидированным водительским правам. Начальный срок службы составит шесть месяцев, но его можно продлить.

Военные планировщики надеются, что этих стимулов будет достаточно, чтобы привлечь нужную количество новобранцев. Но законопроект будет содержать положение, которое позволит правительству возобновить обязательный призыв, если эти усилия не дадут нужного результата.

Как будут увеличивать резерв?

Министерство обороны надеется заполнить 15 000 мест в этом году в рамках существующей добровольной программы и увеличивать это количество на 3000-5000 человек в год. Самая большая страна Европы стремится усилить свои войска в рамках ответа НАТО на потенциальную угрозу российской агрессии.

Оборонное ведомство Германии поставило своей целью достичь ежегодной квоты в 40 000 к 2031 году, а также увеличение количества резервистов армии путем автоматического добавления добровольцев в их ряды после завершения службы. Представители Минобороны также надеются, что это поощряет больше молодых людей становиться профессиональными солдатами.

Канцлер Фридрих Мерц пообещал сделать немецкую армию сильнейшей армией в Европе, чтобы играть ведущую роль в обороне и безопасности континента. В настоящее время Берлин вкладывает сотни миллиардов в перевооружение.

На сколько вырастет численность армии?

По словам чиновников, численность профессиональных военных должна возрасти со 182 000 сегодня до 260 000 к 2035 году. Они отмечают необходимость расширить состав резервистов, которых можно вызвать в кризисной ситуации, с 60 000 до 200 000 человек.

Министр обороны Германии Борис Писториус также поддерживает добровольную модель службы в армии. В отличие от Швеции, где власть выбирает, кого из молодых людей призвать к службе, в Германии будут отбирать только тех, кто хочет пройти военную службу.

Если закон будет одобрен Бундестагом, все примерно 300 000 мужчин, которым исполнится 18 лет, с 2026 года должны будут ответить на анкету для оценки их пригодности и готовности служить в вооруженных силах. Для женщин такой опрос будет добровольным.

Напомним, стран - членов и НАТО утвердили рост расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.