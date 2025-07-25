На тлі російської загрози Німеччина планує щорічно залучати до військової служби близько 40 000 молоді

У відповідь на зростаючу загрозу російської агресії Німеччина планує значно посилити свою армію, залучаючи до 40 000 молодих людей на добровільну військову службу щороку. Законопроєкт передбачає 6-місячний початковий термін служби, зарплату 2000 євро та здобуття нових навичок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Що запропонують добровольцям?

За словами урядовців, проєкт закону буде представлений наприкінці серпня. Новобранцям запропонують привабливу оплату праці близько 2000 євро на місяць (після сплати податків) та гнучкість проходження військової служби, щоб переконати 18-річних юнаків і дівчат.

Крім того, добровольці матимуть можливість здобути нові навички та кваліфікацію, отримати доступ до мовних курсів та субсидованих водійських прав. Початковий термін служби становитиме шість місяців, але його можна продовжити.

Військові планувальники сподіваються, що цих стимулів буде достатньо, щоб залучити потрібну кількість новобранців. Але законопроєкт міститиме положення, яке дозволить уряду відновити обов'язковий призов, якщо ці зусилля не дадуть потрібного результату.

Як збільшуватимуть резерв?

Міністерство оборони сподівається заповнити 15 000 місць цього року в рамках існуючої добровільної програми та збільшувати цю кількість на 3000-5000 осіб щороку. Найбільша країна Європи прагне посилити свої війська в рамках відповіді НАТО на потенційну загрозу російської агресії.

Оборонне відомство Німеччини поставило собі за мету досягти щорічної квоти в 40 000 до 2031 року, а також збільшення кількості резервістів армії шляхом автоматичного додавання добровольців до їхніх лав після завершення служби. Представники Міноборони також сподіваються, що це заохочуватиме більше молодих людей ставати професійними солдатами.

Канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв зробити німецьку армію найсильнішою армією в Європі, щоб відігравати провідну роль в обороні та безпеці континенту. Наразі Берлін вкладає сотні мільярдів у переозброєння.

На скільки зросте чисельність армії?

За словами чиновників, чисельність професійних військових має зрости зі 182 000 сьогодні до 260 000 до 2035 року. Вони наголошують на необхідності розширити склад резервістів, яких можна викликати в кризовій ситуації, з 60 000 до 200 000 осіб.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також підтримує добровільну модель служби в армії. На відміну від Швеції, де влада обирає, кого з молодих людей призвати до служби, у Німеччині відбиратимуть лише тих, хто хоче пройти військову службу.

Якщо законопроєкт буде схвалено Бундестагом, усі приблизно 300 000 чоловіків, яким виповниться 18 років, з 2026 року повинні будуть відповісти на анкету для оцінки їхньої придатності та готовності служити у збройних силах. Для жінок таке опитування буде добровільним.

Нагадаємо, країни-члени НАТО затвердили зріст видатків на оборону до 5% ВВП до 2035 року.