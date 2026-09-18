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Новости
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На Карпатском саммите представили около 100 бизнес-проектов на €40 млрд

На Карпатском саммите представили около 100 бизнес-проектов
На Карпатском саммите представили около 100 бизнес-проектов

Восемь стран Карпатского региона представили около 100 бизнес-проектов общей стоимостью около €40 млрд. Кроме того, к экономической части Карпатского саммита подготовили инвестиционные и торговые соглашения примерно на €1 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В экономической части саммита должно принять участие около 500 представителей бизнеса. Подготовленные соглашения касаются энергетики, логистики, инфраструктуры и других секторов.

По словам Зеленского, представленные около 100 проектов охватывают все восемь стран Карпатского региона.

"Только сегодня здесь будут представлены почти 100 бизнес-проектов от всех восьми стран Карпат. И общий объем этих проектов - почти 40 миллиардов евро", - заявил президент.

Он также выразил ожидание, что в ближайшие годы экономический рост Карпатского макрорегиона может быть вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС. Это оценка президента, а не утвержденный прогноз.

Напомним, ранее сегодня Зеленский сообщил, что на экономической части Карпатского саммита подготовили соглашения на €1 млрд. Они касаются, в частности, энергетики, логистики и инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко

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