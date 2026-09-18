На Карпатському саміті представили майже 100 бізнес-проєктів на €40 млрд

Вісім країн Карпатського регіону представили майже 100 бізнес-проєктів загальною вартістю близько €40 млрд. Крім того, до економічної частини Карпатського саміту підготували інвестиційні та торговельні угоди приблизно на €1 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

В економічній частині саміту мають взяти участь близько 500 представників бізнесу. Підготовлені угоди стосуються енергетики, логістики, інфраструктури та інших секторів.

За словами Зеленського, представлені майже 100 проєктів охоплюють усі вісім країн Карпатського регіону.

"Тільки сьогодні тут буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх восьми країн Карпат. І загальний обсяг цих проєктів – майже 40 мільярдів євро", – заявив президент.

Він також висловив очікування, що найближчими роками економічне зростання Карпатського макрорегіону може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по ЄС. Це оцінка президента, а не затверджений прогноз.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський повідомив, що на економічній частині Карпатського саміту підготували угоди на €1 млрд. Вони стосуються, зокрема, енергетики, логістики та інфраструктури.