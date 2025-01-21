На Львовщине группа банкиров присваивала деньги клиентов: как работала схема

Во Львовской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу банкиров, завладевших средствами клиентов на сумму более 5 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что, владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт.

Впоследствии они присваивали чужие сбережения посредством терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка.

"Установлено, что таким образом члены организованной преступной группировки получили доступ около 50 счетов граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5 млн грн", — отметили правоохранители.

Сообщается, что во время обысков по местам проживания и регистрации фигурантов были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.

Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены подозрения. Им грозит до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Пока фигурантам судом избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее правоохранители сообщили о подозрениях шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером 1xBet, вывести из активов обанкротившегося Мегабанка, который сейчас находится в процессе ликвидации, недвижимость в Харькове.