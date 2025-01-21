На Львівщині група банкірів привласнювала гроші клієнтів: як працювала схема

У Львівській області правоохоронці викрили організовану злочинну групу банкірів, які заволоділи коштами клієнтів на суму понад 5 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

Згодом вони привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

"Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ близько до 50 рахунків громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн", – зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що під час обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів було вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено підозри. Їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі фігурантам судом обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

Раніше правоохоронці повідомили про підозри шести особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером 1xBet, вивести з активів збанкрутілого Мегабанку, який нині перебуває у процесі ліквідації, нерухомість у Харкові.