ДБР затримало п'ятьох учасників схеми з перереєстрації нерухомості Мегабанку на 360 мільйонів (ФОТО)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозри шести особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером 1xBet, вивести з активів збанкрутілого Мегабанку, який нині перебуває у процесі ліквідації, нерухомість у Харкові. Про це йдеться у повідомленнях ДБР та Офісу генерального прокурора.

Фігурантами справи є директор одного з відділень неплатоспроможного банку, приватний нотаріус, троє представників компаній, залучених в оборудці, а також особа, яка фіктивно придбала майно банку. Всіх, окрім останньої людини, затримано.

Їм інкримінуть розтрату та пособництво в розтраті майна в особливо великих розмірах, підробку документів та їх використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (статті 191, 358 та 209 Кримінального кодексу). Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Справа стосується викритої у березні 2023 року протиправної схеми з нерухомістю банку в середмісті Харкова. За даними слідства, посадовці фінустанови спільно з керівниками низки компаній, підробивши документи, перевели у власність третіх осіб вісім об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 360 мільйонів гривень.

Підставою для реєстрації нерухомості на нових власників став договір купівлі-продажу, укладений 16 лютого 2023 року. Йшлося про нежитлові приміщення в Харкові на вулиці Сумській, 39; по вулиці Донця-Захаржевського, 6/8; та по вулиці Академіка Павлова, 160.

Вказані об’єкти нерухомості ще на початку лютого 2022 року були передані харківським банком в іпотеку двом юридичним особам – латвійській SIA Royal Pay Europe та кіпрській Startling Limited – в якості забезпечення виконання зобов’язань перед ними.

Як виявило ДБР, схема була реалізована з використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику Мегабанку Віктору Суботіну, а також двох зазначених іноземних компаній, проти яких Україна ввела санкції.

Зазначимо при цьому, що трирічний термін дії санкцій проти Startling сплив вже в березні 2022 року, а от проти Royal Pay Europe їх було запроваджено в січні 2023 року на 10 років.

Правоохоронці встановили, що ці компанії мають зв’язок із російським букмекером 1xBet та іншими компаніями й особами, що чинили дії на шкоду національним інтересам та безпеці України.

Так, зазначалося, що цей букмекер заробив у 2022 році близько 12 мільярдів рублів. З цього прибутку компанія сплачувала податки та збори до бюджету країни-агресора, з якого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ та, відповідно, її збройна агресія проти України.

Корпоративні права на юрособу 1xBet в Україні - ТОВ "Твоя беттінгова компанія" - на початку травня 2023 року було передано в управіння Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

У червні 2023 року суд арештував та передав в управління агентства понад 1,9 мільярда гривень з рахунків Royal Pay Europe, реквізити якої були використані під час вказаної оборудки.

В травні 2024 року Вищий антикорупційний суд стягнув цінні папери та кошти на банківських рахунках Royal Pay Europe у дохід держави. Міністерство юстиції подало апеляцію на це рішення, вимагаючи конфіскувати також і відсотки за час управління АРМА цими активами. Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС погодилася з цим: таким чином, обсяг конфіскованого збільшився до 2 мільярдів гривень.

У жовтні ж в управління АРМА було передано 39 об’єктів нерухомості на суму майже 1 мільярд гривень, яка була протиправно виведена з власності банку напередодні визнання його неплатоспроможним та початку виведення з ринку.

Серед них зазначені вісім об'єктів у Харкові, а також ще 31 об'єкт, куплений шістьма юрособами за кошти, які банком було протиправно надано у вигляді кредитів, які не було повернуто.

Мегабанк, нагадаємо, був визнаний неплатоспроможним 2 червня 2022 року, а 22 липня його було вирішено ліквідувати. У вересні Фонд гарантування вкладів почав виставляти активи фінустанови на продаж. Наразі термін ліквідації Мегабанку визначено до 21 липня 2025 року (втім, зазвичай ліквідацію продовжують на значно довший термін: зокрема, ліквідація Златобанку тривала понад дев'ять років).