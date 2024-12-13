ГБР поймало пятерых участников схемы перерегистрации недвижимости Мегабанка на 360 миллионов (ФОТО)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером 1xBet, вывести из активов обанкротившегося Мегабанка, который сейчас находится в процессе ликвидации, недвижимость в Харькове. Об этом говорится в сообщениях ГБР и Офиса генерального прокурора.

Фигурантами дела являются директор одного из отделений неплатежеспособного банка, частный нотариус, трое представителей компаний, привлеченных к сделке, а также лицо, фиктивно купившее имущество банка. Все, кроме последнего, задержаны.

Им инкриминируют растрату и пособничество в растрате имущества в особо крупных размерах, подлог документов и их использование, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (статьи 191, 358 и 209 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Дело касается разоблаченной в марте 2023 года противоправной схемы с недвижимостью банка в центре Харькова. По данным следствия, должностные лица финучреждения совместно с руководителями ряда компаний, подделав документы, перевели в собственность третьих лиц восемь объектов недвижимости общей стоимостью более 360 миллионов гривен.

Основанием для регистрации недвижимости на новых владельцев стал договор купли-продажи, заключенный 16 февраля 2023 года. Речь шла о нежилых помещениях в Харькове по улице Сумской, 39; по улице Донца-Захаржевского, 6/8; и по улице Академика Павлова, 160

Указанные объекты еще в начале февраля 2022 года были переданы харьковским банком в ипотеку двум юридическим лицам – латвийской SIA Royal Pay Europe и кипрской Startling Limited – в качестве обеспечения выполнения обязательств перед ними.

Как обнаружило ГБР, схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу Мегабанка Виктору Субботину, а также двух указанных иностранных компаний, против которых Украина ввела санкции.

Отметим при этом, что трехлетний срок действия санкций против Startling истек уже в марте 2022 года, а вот против Royal Pay Europe они были введены в январе 2023 года на 10 лет.

Правоохранители установили, что эти компании имеют связь с российским букмекером 1xBet и другими компаниями и лицами, которые наносили ущерб национальным интересам и безопасности Украины.

Так, отмечалось, что этот букмекер заработал в 2022 году около 12 миллиардов рублей. С этой прибыли компания платила налоги и сборы в бюджет страны-агрессора, из которого финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ и, соответственно, вооруженная агрессия против Украины.

Корпоративные права на юрлицо 1xBet в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" – в начале мая 2023 года были переданы в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

В июне 2023 года суд арестовал и передал в управление агентства более 1,9 миллиарда гривен со счетов Royal Pay Europe, реквизиты которой были использованы при реализации указанной сделки.

В мае 2024 года Высший антикоррупционный суд взыскал ценные бумаги и средства на банковских счетах Royal Pay Europe в доход государства. Министерство юстиции подало апелляцию на это решение, требуя конфисковать также и проценты за время управления АРМА этими активами. В конце сентября Апелляционная палата ВАКС согласилась с этим: таким образом объем конфискованного увеличился до 2 миллиардов гривен.

В октябре в управление АРМА было передано 39 объектов недвижимости на сумму почти 1 миллиард гривен, которая была противоправно выведена из собственности банка накануне признания его неплатежеспособным и начала вывода с рынка.

Среди них указаны восемь объектов в Харькове, а также еще 31 объект, купленный шестью юрлицами за средства, которые банком были противоправно выданы в виде кредитов, в итоге не возвращенных.

Мегабанк, напомним, был признан неплатежеспособным 2 июня 2022 года, а 22 июля его было решено ликвидировать. В сентябре Фонд гарантирования вкладов начал выставлять активы финучреждения на продажу. Срок ликвидации Мегабанка ныне определен до 21 июля 2025 года (впрочем, обычно ликвидацию продлевают на более длительный период: в частности, ликвидация Златобанка продолжалась более девяти лет).