На оборону и энергетику пришлось более 70% таможенных льгот в октябре

В октябре 2026 года при таможенном оформлении импорта товаров в Украину предоставили льготы по уплате таможенных платежей на 39 млрд грн. Это составляет 51,6% от суммы таможенных поступлений в государственный бюджет за месяц.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

В октябре в государственный бюджет перечислили 75,4 млрд грн таможенных платежей.

По сравнению с октябрем 2025 г. объем предоставленных льгот вырос на 10,5 млрд грн, или на 36,9%. В октябре прошлого года этот показатель составил 28,4 млрд грн.

Кто получил больше льгот

Наибольшую долю составили льготы при импорте товаров оборонного назначения – 57,9%, или 22,6 млрд грн.

Еще 15,2%, или 5,9 млрд грн, пришлось на льготы для подакцизных товаров, в том числе табака, импортируемого для производства табачных изделий в Украине.

Льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры составили 13,1% или 5,1 млрд грн.

Освобождение от уплаты ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле составило 9,3% или 3,6 млрд грн.

Еще 4,5%, или 1,8 млрд грн, пришлось на другие предусмотренные законодательством льготы.

С начала года почти 356 млрд грн льгот

За январь-октябрь 2026 года при таможенном оформлении иморта товаров предоставили 355,8 млрд грн льгот по уплате таможенных платежей.

Это на 103,4 млрд грн, или на 40,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в октябре таможенные платежи в государственный бюджет составили 75,4 млрд грн, что на 12,5% больше, чем годом ранее.