Международные партнеры объявили о выделении 70 млн евро на разминирование украинских территорий. Средства будут направлены на возврат земель к безопасному использованию, в частности для сельского хозяйства и работы предприятий.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер -министр Сергей Корецкий по итогам состоявшейся в Брюсселе международной конференции по противоминной деятельности UMAC 2026.

Среди партнеров, которые предоставят финансирование, Нидерланды, Норвегия, Европейский Союз и Финляндия.

Сколько территорий уже разминировали

"За 2023–2025 годы обследовали и вернули к использованию более 40 тысяч км². В этом году — еще более 5 тысяч км². В то же время интенсивные российские атаки продолжают усложнять эту работу", — сообщил глава правительства.

На конференции украинская сторона призвала партнеров согласовывать финансирование с правительством, привлекать к работам украинские компании и использовать отечественные технологии. Также было предложено совмещать разминирование с восстановлением жилья, дорог и предприятий.

Отдельно Украина предложила создать совместные программы по противоминной деятельности для других стран. Их планируется разрабатывать на основе украинского опыта и технологий при поддержке международных партнеров. Первые результаты сотрудничества должны быть представлены на следующей конференции UMAC в Литве.

Украина реализует Национальную стратегию противоминной деятельности до 2033 года. Также при поддержке ЕС через программу "Ukraine Facility" действует программа разминирования сельскохозяйственных земель.

Напомним, в октябре в Украине разминировали 691 га сельскохозяйственных земель в рамках бюджетной программы "Гуманитарное разминирование". За проделанную работу операторы противоминной деятельности получили 61 млн грн.