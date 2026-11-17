Міжнародні партнери оголосили про виділення €70 млн на розмінування українських територій. Кошти спрямують на повернення земель до безпечного використання, зокрема для сільського господарства та роботи підприємств.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками міжнародної конференції з протимінної діяльності UMAC 2026, яка відбулася в Брюсселі.

Серед партнерів, які нададуть фінансування, Нідерланди, Норвегія, Європейський Союз і Фінляндія.

Скільки територій уже розмінували

"За 2023–2025 роки обстежили та повернули до використання понад 40 тисяч км². Цьогоріч — ще понад 5 тисяч км². Водночас інтенсивні російські атаки продовжують ускладнювати цю роботу", — повідомив глава уряду.

Під час конференції українська сторона закликала партнерів узгоджувати фінансування з урядом, залучати до робіт українські компанії та використовувати вітчизняні технології. Також запропонували поєднувати розмінування з відновленням житла, доріг і підприємств.

Окремо Україна запропонувала створити спільні програми з протимінної діяльності для інших країн. Їх планують розробляти на основі українського досвіду та технологій за підтримки міжнародних партнерів. Перші результати співпраці мають представити на наступній конференції UMAC у Литві.

Україна реалізує Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року. Також за підтримки ЄС через програму Ukraine Facility діє програма розмінування сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, у жовтні в Україні розмінували 691 га сільськогосподарських земель у межах бюджетної програми "Гуманітарне розмінування". За виконану роботу оператори протимінної діяльності отримали 61 млн грн.