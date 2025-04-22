На рынке складов Киева ощутимо укрупняются сделки

В прошлом году операторы складской недвижимости начали переориентироваться на крупногабаритные сделки.

В Киеве рынок складской недвижимости сохраняет положительную динамику спроса и показывает высокую арендную активность. В 2025 году склады пополнятся рекордным предложением – это позволит повысить вакантность на тесном логистическом рынке.

В прошлом году общее предложение складов в столице пополнилось 109 тысячами ка. метров (+23% по сравнению с 2023 г.) достигла уровня 1,39 млн кв. метров, рассказали Delo.ua в CBRE Ukraine.

В то же время из-за дефицита составов 72% арендной активности в 2024 году пришлось на предварительную аренду в проектах, находящихся на стадии строительства.

В 2024 году критический уровень вакантности улучшился на 2% – до 3,8%. Источник: CBRE Ukraine

Как отметила в комментарии Delo.ua директор департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine Наталья Сокирко, ключевым трендом на рынке стало укрупнение сделок.

"Если в 2019–2022 доминировали сделки до 5 000 кв.м, то в 2024 доля сделок >10 000 кв.м составила 38% от общего объема. Уменьшение средних сделок в 2024 — это намек на то, что рынок, вероятно, концентрируется на двух полюсах.

Kлючевые драйверы спроса на склады в 2024 году

В 2024 году наблюдалась четкая тенденция к возобновлению активности, особенно со стороны ритейла и логистических операторов.

В частности, фармсектор увеличил свою долю поглощения до 12% в 2022-2024 годах – до этого почти не представлен в структуре спроса.

Также продолжает формироваться значительный отложенный спрос на фоне нужд больших площадей.

Ключевые клиенты складской недвижимости – операторы оптовой и розничной торговли Источник: CBRE Ukraine Research, 2025

Рынок складов в 2025 году: где строятся новые логистические проекты

По убеждению Натальи Сокирко, в нынешнем году рынок входит в фазу возобновления девелоперского оптимизма. 2024 год демонстрирует рекордный уровень спекулятивного предложения – введено 93 000 кв.м новых площадей.

По данным CBRE, рост предложения на 7% (1,39 млн кв.м) к общему предложению складов Киевского региона приблизил рынок к довоенному уровню.

А в 2025 году планируется почти 210 000 кв.м новых площадей и около 61 000 кв.м восстановления поврежденных складов (RLC и West Gate).

В Киевской области в активной фазе строительства восемь крупных логистических проектов. Инфографика: CBRE Ukraine

По данным исследования, постепенное восстановление экономики продолжит стимулировать арендаторов к расширению, в частности, со стороны розничной и оптовой торговли. Локальные компании активно инвестируют в покупку крупных существующих складов, земельных участков и поврежденных складов.

"Объем нового предложения может достичь рекордных 210 000 кв.м в 2025 году с возможным временным ростом вакантности, но pre-lease, вероятно, будет сдерживать давление на вакантность и ставки", — подчеркнула Сокирко.

Впрочем, несмотря на появление новых складов, рынок все еще сталкивается с нехваткой объектов в сегменте холодного хранения, что приводит к повышению арендных ставок на такие склады.

Ранее Delo.ua писало о том, что аренда складских комплексов подорожает в 2025 году.