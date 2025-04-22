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На рынке складов Киева ощутимо укрупняются сделки
В прошлом году операторы складской недвижимости начали переориентироваться на крупногабаритные сделки.
В Киеве рынок складской недвижимости сохраняет положительную динамику спроса и показывает высокую арендную активность. В 2025 году склады пополнятся рекордным предложением – это позволит повысить вакантность на тесном логистическом рынке.
В прошлом году общее предложение складов в столице пополнилось 109 тысячами ка. метров (+23% по сравнению с 2023 г.) достигла уровня 1,39 млн кв. метров, рассказали Delo.ua в CBRE Ukraine.
В то же время из-за дефицита составов 72% арендной активности в 2024 году пришлось на предварительную аренду в проектах, находящихся на стадии строительства.
Как отметила в комментарии Delo.ua директор департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine Наталья Сокирко, ключевым трендом на рынке стало укрупнение сделок.
"Если в 2019–2022 доминировали сделки до 5 000 кв.м, то в 2024 доля сделок >10 000 кв.м составила 38% от общего объема. Уменьшение средних сделок в 2024 — это намек на то, что рынок, вероятно, концентрируется на двух полюсах.
Kлючевые драйверы спроса на склады в 2024 году
В 2024 году наблюдалась четкая тенденция к возобновлению активности, особенно со стороны ритейла и логистических операторов.
В частности, фармсектор увеличил свою долю поглощения до 12% в 2022-2024 годах – до этого почти не представлен в структуре спроса.
Также продолжает формироваться значительный отложенный спрос на фоне нужд больших площадей.
Рынок складов в 2025 году: где строятся новые логистические проекты
По убеждению Натальи Сокирко, в нынешнем году рынок входит в фазу возобновления девелоперского оптимизма. 2024 год демонстрирует рекордный уровень спекулятивного предложения – введено 93 000 кв.м новых площадей.
По данным CBRE, рост предложения на 7% (1,39 млн кв.м) к общему предложению складов Киевского региона приблизил рынок к довоенному уровню.
А в 2025 году планируется почти 210 000 кв.м новых площадей и около 61 000 кв.м восстановления поврежденных складов (RLC и West Gate).
По данным исследования, постепенное восстановление экономики продолжит стимулировать арендаторов к расширению, в частности, со стороны розничной и оптовой торговли. Локальные компании активно инвестируют в покупку крупных существующих складов, земельных участков и поврежденных складов.
"Объем нового предложения может достичь рекордных 210 000 кв.м в 2025 году с возможным временным ростом вакантности, но pre-lease, вероятно, будет сдерживать давление на вакантность и ставки", — подчеркнула Сокирко.
Впрочем, несмотря на появление новых складов, рынок все еще сталкивается с нехваткой объектов в сегменте холодного хранения, что приводит к повышению арендных ставок на такие склады.
Ранее Delo.ua писало о том, что аренда складских комплексов подорожает в 2025 году.