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На ринку складів Києва відчутно укрупнюються угоди
Торік оператори складської нерухомості почали переорієнтовуватись на великогабаритні угоди.
У Києві ринок складської нерухомості зберігає позитивну динаміку попиту і демонструє високу орендну активність. У 2025 році склади поповняться рекордною пропозицією - це дозволить підвищити вакантність на тісному логістичному ринку.
Торік загальна пропозиція складів у столиці поповнилась 109 тисячами ка. метрів (+23% порівняно з 2023 р.) ісягнула рівня 1,39 млн кв.метрів, розповіли Delo.ua в CBRE Ukraine.
Водночас через дефіцит складів 72% орендної активності у 2024 році припало на попередню оренду в проєктах, що перебувають на стадії будівництва.
Як зазначила в коментарі Delo.ua директор департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine Наталія Сокирко, ключовим трендом на ринку стало укрупнення угод.
"Якщо у 2019–2022 домінували угоди до 5 000 кв.м, то у 2024 частка угод >10 000 кв.м склала 38% від загального обсягу. Зменшення середніх угод у 2024 — це натяк на те, що ринок, ймовірно, концентрується на двох полюсах: великі оператори та локальні запити", - наголосила Сокирко.
Kлючові драйвери попиту на склади у 2024
У 2024 спостерігалась чітка тенденція до відновлення активності, особливо з боку ритейлу та логістичних операторів.
Зокрема, фармсектор збільшив свою частку поглинання до 12% у 2022-2024 роках – до того майже не був представлений в структурі попиту.
Також продовжує формуватися значний відкладений попит на тлі потреб великих площ.
Ринок складів у 2025 році: де будуються нові логістичні проєкти
На переконання Наталії Сокирко, цьогоріч ринок входить у фазу відновлення девелоперського оптимізму. 2024 демонструє рекордний рівень спекулятивної пропозиції–введено 93 000 кв.м нових площ.
За даними CBRE, зростання пропозиції на 7% (1,39 млн кв.м) до загальної пропозиції складів Київського регіону наблизило ринок до довоєнного рівня
А в 2025 році планується майже 210 000 кв.м нових площ, та близько 61 000 кв.м відбудови пошкоджених складів (RLC та West Gate)
За даними дослідження, поступове відновлення економіки продовжить стимулювати орендарів до розширення, зокрема з боку роздрібної та оптової торгівлі. Локальні компанії активно інвестують у купівлю великих існуючих складів, земельних ділянок та пошкоджених складів.
"Обсяг нової пропозиції може сягнути рекордних 210 000 кв.м у 2025 році з можливим тимчасовим зростанням вакантності, але pre-lease, ймовірно, стримуватимуть тиск на вакантність і ставки", - наголосила Сокирко.
Втім, попри появу нових складів, ринок усе ще стикається з нестачею об'єктів в сегменті холодного зберігання, що зумовлює підвищення орендних ставок на такі склади.
Раніше Delo.ua писало про те, що оренда складських комплексів здорожчає у 2025 році.