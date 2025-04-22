На ринку складів Києва відчутно укрупнюються угоди

Торік оператори складської нерухомості почали переорієнтовуватись на великогабаритні угоди.

У Києві ринок складської нерухомості зберігає позитивну динаміку попиту і демонструє високу орендну активність. У 2025 році склади поповняться рекордною пропозицією - це дозволить підвищити вакантність на тісному логістичному ринку.

Торік загальна пропозиція складів у столиці поповнилась 109 тисячами ка. метрів (+23% порівняно з 2023 р.) ісягнула рівня 1,39 млн кв.метрів, розповіли Delo.ua в CBRE Ukraine.

Водночас через дефіцит складів 72% орендної активності у 2024 році припало на попередню оренду в проєктах, що перебувають на стадії будівництва.

У 2024 році критичний рівень вакантності покращився на 2% - до 3,8%. Джерело: CBRE Ukraine

Як зазначила в коментарі Delo.ua директор департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine Наталія Сокирко, ключовим трендом на ринку стало укрупнення угод.

"Якщо у 2019–2022 домінували угоди до 5 000 кв.м, то у 2024 частка угод >10 000 кв.м склала 38% від загального обсягу. Зменшення середніх угод у 2024 — це натяк на те, що ринок, ймовірно, концентрується на двох полюсах: великі оператори та локальні запити", - наголосила Сокирко.

Kлючові драйвери попиту на склади у 2024

У 2024 спостерігалась чітка тенденція до відновлення активності, особливо з боку ритейлу та логістичних операторів.

Зокрема, фармсектор збільшив свою частку поглинання до 12% у 2022-2024 роках – до того майже не був представлений в структурі попиту.

Також продовжує формуватися значний відкладений попит на тлі потреб великих площ.

Ключові клієнти складської нерухомості - оператори оптової та роздрібної торгівлі. Джерело: CBRE Ukraine Research, 2025

Ринок складів у 2025 році: де будуються нові логістичні проєкти

На переконання Наталії Сокирко, цьогоріч ринок входить у фазу відновлення девелоперського оптимізму. 2024 демонструє рекордний рівень спекулятивної пропозиції–введено 93 000 кв.м нових площ.

За даними CBRE, зростання пропозиції на 7% (1,39 млн кв.м) до загальної пропозиції складів Київського регіону наблизило ринок до довоєнного рівня

А в 2025 році планується майже 210 000 кв.м нових площ, та близько 61 000 кв.м відбудови пошкоджених складів (RLC та West Gate)

На Київщині в активній фазі будівництва вісім великих логістичних проєктів. Інфографіка: CBRE Ukraine

За даними дослідження, поступове відновлення економіки продовжить стимулювати орендарів до розширення, зокрема з боку роздрібної та оптової торгівлі. Локальні компанії активно інвестують у купівлю великих існуючих складів, земельних ділянок та пошкоджених складів.

"Обсяг нової пропозиції може сягнути рекордних 210 000 кв.м у 2025 році з можливим тимчасовим зростанням вакантності, але pre-lease, ймовірно, стримуватимуть тиск на вакантність і ставки", - наголосила Сокирко.

Втім, попри появу нових складів, ринок усе ще стикається з нестачею об'єктів в сегменті холодного зберігання, що зумовлює підвищення орендних ставок на такі склади.

Раніше Delo.ua писало про те, що оренда складських комплексів здорожчає у 2025 році.